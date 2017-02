Europe : Cavani et Falcao à la lutte avec Messi, Lacazette avec les meilleurs... Les buteurs les plus prolifiques ! Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 09/02/2017 à 17h13 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Les attaquants de Ligue 1 sont en forme cette saison. Alors qu'Edinson Cavani a marqué autant de buts que Lionel Messi, Radamel Falcao marque aussi souvent que l'Argentin. Alexandre Lacazette, lui, est à la lutte pour une place sur le podium. Cavani ne s'arrête plus de marquer Auteur d'une saison incroyable avec le Paris Saint-Germain, Edinson Cavani est actuellement sur un nuage. Libéré de Zlatan Ibrahimovic, parti à Manchester United l'été dernier, l'Uruguayen se régale à la pointe de l'attaque parisienne et reste sur sept buts lors de ses cinq dernières apparitions. Cavani marque autant que Messi, Falcao est aussi prolifique Depuis le lancement de cet exercice 2016-2017, «El Matador» totalise ainsi 31 buts en 30 matchs toutes compétitions confondues. Personne ne fait mieux en Europe et seul Lionel Messi a marqué autant avec un match supplémentaire disputé. Impressionnant ! Alors que le Barcelonais a besoin de 84 minutes en moyenne pour faire trembler les filets, le Parisien fait mieux avec une moyenne de 79 minutes. Derrière Cavani et Messi, le troisième attaquant le plus prolifique en terme de moyenne de minutes nécessaires par but se nomme... Radamel Falcao ! Avec une réalisation toutes les 85 minutes, le Monégasque se montre aussi efficace que l'Argentin. Auteur de 20 buts, «El Tigre» occupe la 8e place au classement des buteurs parmi les cinq championnats majeurs. Preuve avec ces deux-là que la Ligue 1 ne manque pas de grands attaquants. Surtout qu'un autre larron du championnat de France s'invite dans le top 10 ! Lacazette à la lutte avec les meilleurs Auteur de 22 buts toutes compétitions confondues cette saison, Alexandre Lacazette est le 6e buteur en Europe. Le Lyonnais fait mieux que Pierre-Emerick Aubameyang (21 buts), Cristiano Ronaldo (20 buts), Zlatan Ibrahimovic (20 buts), Gonzalo Higuain (19 buts) ou encore Sergio Agüero (18 buts). Le Gone est juste derrière Edin Dzeko (24 buts), Luis Suarez (23 buts) et Robert Lewandowski (23 buts), qui ont disputé plus de matchs. Lacazette est ainsi le Français le mieux placé. Il devance Guillaume Hoarau (20 buts), Anthony Modeste (17 buts), Moussa Dembélé (17 buts), Wissam Ben Yedder (15 buts), Bafetimbi Gomis (15 buts), Antoine Griezmann (15 buts), Alassane Plea (14 buts), Karim Benzema (12 buts), Valère Germain (12 buts) ou encore Olivier Giroud (11 buts). Notons au passage que le Gunner affiche un but toutes les 91 minutes, soit la 4e performance européenne derrière Cavani, Messi et Falcao. Qui est en forme en 2017 ? On constate également qu'avec 7 buts inscrits depuis le début de l'année 2017, Cavani et Lacazette sont seulement devancés par Messi et Suarez (8 buts). Derrière, on retrouve Romelu Lukaku, Harry Kane, Edin Dzeko, Gonzalo Higuain et Antoine Griezmann avec 6 réalisations. Avec quatre buts, la recrue parisienne Julian Draxler se classe au 16e rang en compagnie notamment de Ronaldo, Gomis, Giroud, Dybala, Germain, ainsi que ses coéquipiers Lucas et... Thiago Silva. Le TOP 20 des meilleurs buteurs en Europe parmi les 5 championnats majeurs, au 09/02/2017 : Selon vous, quel sera le podium du classement des meilleurs buteurs en fin de saison ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





