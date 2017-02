OM : Diarra conspué par le Vélodrome, Garcia lui envoie un message Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 09/02/2017 à 10h08 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: De retour à la compétition après plus d'un mois d'absence, Lassana Diarra a reçu un accueil glacial de la part des supporters de l'Olympique de Marseille, mercredi au Stade Vélodrome lors de la victoire face à Guingamp (2-0). Rudi Garcia et Bafétimbi Gomis regrettent cette réaction du public, mais le coach olympien lance un message à son joueur. Diarra s'est mis les supporters de l'OM à dos Présent dans le groupe marseillais pour la première fois depuis le 21 décembre, Lassana Diarra (31 ans) a fait son retour à la compétition sous le maillot de l'Olympique de Marseille face à Guingamp (2-0), mercredi. Entré en jeu à la 88e minute, le milieu de terrain n'a pas reçu un accueil chaleureux de la part des supporters olympiens, remontés contre les envies de départ du joueur lors du dernier mercato. Désireux de quitter l'OM en janvier afin de régler son amende de 10 millions d'euros, Diarra avait décidé de ne pas jouer jusqu'à la fin du mercato hivernal pour ne pas prendre le risque de se blesser. Une requête acceptée par Rudi Garcia, qui a donc de nouveau fait appel à son joueur mercredi. Peut-être un signe alors qu'un départ vers la Chine ou le Moyen Orient, où le marché n'est pas fermé, était évoqué. Garcia défend Diarra, mais... «Nous étions convenus que s'il était encore là, le 1er février, il redevenait un joueur de l'OM. Au moins, il a retrouvé le goût de la compétition» , a indiqué le coach olympien après la rencontre. Garcia en a profité pour défendre Diarra, sifflé par le public du Vélodrome lors de son entrée sur la pelouse. «Il a le maillot de l'OM, c'est se tirer une balle dans le pied que siffler son propre joueur, on a besoin de tout le monde et du public derrière nous» , a indiqué l'entraîneur marseillais. Cependant, Garcia envoie tout de même un message à l'international français. «C'est dommage, mais c'est aussi à lui de le reconquérir par ses performances sur le terrain, il doit gagner une place, je ne fais de cadeau à personne, moi» , a-t-il ajouté. Si un Diarra à son meilleur niveau serait un plus indéniable pour l'OM, il lui faudra aligner les grosses prestations pour convaincre les supporters marseillais de lui pardonner ses tentatives de quitter le club phocéen alors qu'il semble désormais bien parti pour rester sur la Canebière jusqu'à la fin de la saison. Gomis voit l'OM plus fort avec Diarra De son côté, Bafétimbi Gomis souhaite un apaisement. «Si je peux me permettre, à mon niveau, de demander quelque chose aux supporters, c'est d'épargner Lassana, qui est un brave coéquipier, un mec bien» , a lancé la «Panthère» dans des propos rapportés par RMC. Pour le capitaine marseillais, l'OM est plus fort avec Diarra : «On aura besoin de lui. Je pense que l'OM, en toute sincérité, est meilleur avec Lassana. Il faut tirer un trait sur le passé et regarder vers l'avant.» Le message sera-t-il entendu ? Que pensez-vous des sifflets contre Diarra ? Et de l'attitude du joueur ces derniers mois ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





