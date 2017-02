Transfert : le Français Moussa Dembélé va affoler les compteurs cet été !

Auteur d'un triplé en 25 petites minutes dimanche, Moussa Dembélé a encore fait parler de lui au-delà de l'Ecosse. Pas le plus mince des exploits. Le Celtic Glasgow, qui a refusé près de 50 millions d'euros de Chelsea en janvier, devrait toucher le jackpot cet été en cédant l'attaquant français.

Moussa Dembele n'en finit plus de briller avec le Celtic Glasgow.

Réussir à se faire un nom dans le relatif anonymat du championnat écossais n'est pas simple. Moussa Dembélé (20 ans) est pourtant en train d'y parvenir. Auteur de 23 buts toutes compétitions confondues avec le Celtic Glasgow cette saison, en 39 rencontres disputées, l'attaquant français s'est encore illustré ce week-end.

Touché au genou dernièrement, l'ancien Parisien était remplaçant au coup d'envoi du match face à St Johnstone. Son équipe menée 2-1, son entraîneur Brendan Rodgers, l'ancien coach de Liverpool, le lance sur le pré à la 59e minute. Résultat, deux minutes plus tard, le Français égalise sur penalty. Et 25 minutes plus tard, le nom de l'attaquant apparaît à trois reprises sur le tableau d'affichage. Victoire des Hoops 5-2 à l'arrivée. Porté par Dembélé, le Celtic continue de se balader en tête du championnat écossais avec 23 victoires et 1 nul en 24 journées.

Bientôt convoqué en équipe de France ?

Pour la presse écossaise, encore dithyrambique au sujet du Français au lendemain de ce nouvel exploit, lui qui s'était déjà signalé en signant un doublé face à Manchester City en Ligue des Champions fin septembre, ou encore en réussissant un triplé face au grand rival des Rangers un peu plus tôt, cela ne fait plus aucun doute désormais : Dembélé n'évoluera plus en Ecosse la saison prochaine et son transfert va rapporter gros, très gros au Celtic.

Cet hiver, Chelsea était déjà prêt à lui mettre le grappin dessus, proposant ainsi un tout petit peu moins de 50 millions d'euros au leader du championnat écossais. Offre incroyablement refusée par ce dernier. La donne sera très certainement différente à l'issue de la saison. Le Celtic pourrait même obtenir un peu plus d'argent encore. Surtout si Didier Deschamps venait à lui offrir une première convocation en équipe de France...

