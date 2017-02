Manchester United : Ibrahimovic déjà dans l'histoire de la Premier League

Buteur à Leicester (3-0) dimanche en Premier League, Zlatan Ibrahimovic continue de marquer les esprits du côté de Manchester United. Annoncé sur le déclin, l'attaquant suédois ne s'arrête plus et fait tomber les records les uns après les autres.

Ibrahimovic est toujours aussi épatant à 35 ans.

Si Edinson Cavani se régale à la pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain, son prédécesseur dans ce rôle n'est pas en reste. Leader offensif de Manchester United, Zlatan Ibrahimovic poursuit son incroyable carrière et empile les buts de l'autre côté de la Manche. Buteur à Leicester (3-0) dimanche, le Suédois a trouvé le chemin des filets pour la 15e fois en Premier League cette saison.

Ibrahimovic est inoxydable

Une réalisation symbolique au King Power Stadium à bien des égards. En plus de revenir à hauteur de Diego Costa et Alexis Sanchez au deuxième rang des meilleures gâchettes du championnat, à une longueur de Romelu Lukaku, auteur d'un quadruplé face à Bournemouth samedi, Ibrahimovic est devenu le joueur le plus âgé à marquer 15 buts sur une saison de Premier League à 35 ans et 125 jours. Une performance tout simplement hallucinante puisque ce total a été atteint dès le début du mois de février.

Mieux encore, il est le premier Red Devil à inscrire au moins 20 réalisations toutes compétitions confondues au cours d'un exercice depuis 2012-2013 et les 30 buts de Robin van Persie. Preuve que le Scandinave réalise une carrière fantastique, il enchaîne une dixième saison de rang avec au moins 20 buts en club. Seul Cristiano Ronaldo et ses 11 saisons consécutives avec un tel bilan fait mieux.

Insubmersible Ibrahimovic

Si de nombreux consultants ont fait preuve de scepticisme à son arrivée, l'ancien Parisien a prouvé que rien ne pouvait l'ébranler. Forcément, le natif de Malmö profite de sa grande forme pour répondre à ses détracteurs. «Je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient que je ne marquerais même pas vingt buts…» , a souri le buteur à l'issue de la rencontre au micro de SFR Sport. «Mais je ne me concentre pas là-dessus. Pour moi, l'objectif principal est d'aider mon équipe à gagner.»

Toujours très habile dans sa communication, «Ibracadabra» n'a pu s'empêcher de se lancer des fleurs. «Je pense que tout me motive, toutes les paroles, toutes les critiques, toute l'atmosphère, tout. Venir en Premier League, amener plus de suiveurs à la Premier League, oui… c'est un bon sentiment» , a affirmé Ibrahimovic. Et dire qu'il reste 18 rencontres toutes compétitions confondues programmées à Manchester United, sans compter d'éventuelles qualifications lors des prochains tours de Ligue Europa, d'ici la fin de la saison...

Selon vous, Ibrahimovic terminera-t-il meilleur buteur de Premier League ? Dépassera-t-il la barre des 35 buts avec Manchester United cette saison ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.