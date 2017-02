Delort frappe déjà, le TFC se réveille en fanfare - Débrief et NOTES des joueurs (Toulouse 4-0 Angers)

Recruté cet hiver pour 7 millions d'euros, Andy Delort a déjà frappé pour sa première sous le maillot toulousain. Grâce notamment à l'ancien Caennais et une autre de ses recrues hivernales, Corentin Jean, très en vue lui aussi, le TFC a étrillé Angers 4-0, mettant fin à une terrible série.

Andy Delort a fait mal à la défense angevine.

Toulouse était malade, bien malade. Avant la réception d'Angers, le TFC restait sur une terrible série de 4 défaites consécutives en championnat, sans inscrire le moindre but. Ce dimanche, les Violets, portés par leurs recrues hivernales Delort et Jean, se sont réveillés et Angers, corrigé 3-0, en a fait les frais.

Dans des conditions difficiles, le vent soufflant fort sur le Stadium, les Violets tentaient de proposer du jeu avec un quatuor offensif séduisant, formé de Trejo, Braithwaite, Jean et le dernier venu, Delort. Une frappe en angle fermé de Braithwaite obligeait d'ailleurs Petric à s'employer. En face, les Angevins peinaient à se montrer dangereux, et Pépé, très sollicité il y a quelques jours (OM, OL, Newcastle), multipliait les approximations, s'attirant les foudres de son entraîneur Stéphane Moulin.

4 buts en une mi-temps

Cette partie se débloquait au retour des vestiaires. Sur un bon centre de Jean, Delort se jetait pour glisser le ballon sous la barre (1-0, 47e). Pascal Dupraz peut se dire qu'il a misé sur les bons chevaux cet hiver. Dans la foulée, Jean, servi par un Delort volontaire et inspiré, était accroché par Petric dans la surface. Braithwaite mettait le TFC à l'abri en transformant le penalty (2-0, 56e).

Trejo, très en vue lui aussi, enfonçait ensuite le clou au terme d'un superbe mouvement collectif (3-0, 69e). Passeur décisif sur ce coup, Toivonen concluait sa belle entrée par un dernier but en fin de rencontre (4-0, 89e). L'entraîneur toulousain peut être satisfait. Ses recrues ont fait mieux qu'apporter et son équipe se relance de belle manière après sa très mauvaise série. Angers, 18e, devra revoir sa copie après cette prestation très pauvre au Stadium.

La note du match : 6/10

Dans des conditions difficiles, avec du vent, de la pluie et une pelouse en mauvais état, les Toulousains ont eu le mérite de proposer du jeu et de réaliser un festival offensif en deuxième période. Le tandem Delort-Jean pourrait bien redonner un coup de fouet à cette formation toulousaine.

Les buts

- Lancé sur le côté droit, Jean centre dans la surface pour Delort qui se jette et marque du bout du pied (1-0, 47e).

- Dans la surface, Jean, bien servi par Delort, est accroché par Petric. Le portier angevin touche trop légèrement le ballon pour inciter l'arbitre à ne pas siffler penalty. Braithwaite transforme la sanction (2-0, 56e).

- Servi par Jean, Trejo combine avec Toivonen à l'entrée de la surface avant de piquer parfaitement son ballon pour tromper Petric (3-0, 69e).

- Servi magnifiquement par Durmaz, Toivonen pique son ballon par-dessus Petric, abandonné par sa défense (4-0, 89e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Oscar Trejo (7,5/10)

A la baguette du jeu toulousain, l'Argentin a livré un gros match au milieu. Très actif, l'ancien pensionnaire du Sporting Gijon a initié bon nombre de mouvements dangereux tout en fournissant de gros efforts pour défendre. En fin de match, il est récompensé en inscrivant le troisième but des siens au terme d'un superbe mouvement collectif. Remplacé à la 72e minute par Tongo Doumbia (non noté), entré avec beaucoup d'envie dans cette partie.

TOULOUSE :

Alban Lafont (6) : peu sollicité globalement, le jeune portier toulousain s'est tout de même montré très sûr sur chacune des offensives angevines.

Kelvin Amian Adou (5) : le SCO passant surtout sur le côté gauche pour mener ses offensives, le latéral droit toulousain n'a pas eu à véritablement s'employer au Stadium ce dimanche.

Issa Diop (6) : solide en charnière centrale, il a gagné ses duels. Sa puissance physique a éteint les attaquants angevins.

Christopher Jullien (6) : même constat pour lui, il n'a pas laissé passer grand-chose en défense centrale.

François Moubandjé (7) : gros match du latéral gauche toulousain qui a remporté tous ses duels. Il a éteint le malheureux Pépé.

Alexis Blin (5) : sans briller, il a fait son job dans l'entrejeu. Travailleur de l'ombre aujourd'hui.

Yann Bodiger (5) : lui aussi a été efficace à la récupération. En revanche, il n'a pas toujours été précis dans ses transmissions.

Corentin Jean (7) : après une première période assez timide, le joueur prêté par l'AS Monaco cet hiver s'est distingué en étant impliqué sur les trois buts de son équipe après la pause. Passeur décisif pour Delort, c'est ensuite lui qui provoque le penalty avant d'être au départ de l'action du but de Trejo. Remplacé à la 73e minute par Jimmy Durmaz (non noté), passeur décisif pour Toivonen.

Oscar Trejo (7,5) : lire le commentaire ci-dessus.

Martin Braithwaite (6,5) : le capitaine toulousain n'a pas ménagé ses efforts sur le front de l'attaque toulousaine. Il est le premier à inquiéter Petric, en première période, avant de mettre le TFC à l'abri sur penalty à l'heure de jeu.

Andy Delort (7) : pas encore au top de sa forme, l'ancien joueur des Tigres de Monterrey a tout de même justifié la confiance de ses nouveaux dirigeants en se montrant décisif après la pause. Après avoir ouvert le score d'un vrai but d'avant-centre, la recrue hivernale lance Jean sur l'action du penalty. Volontaire et inspiré, Delort a affiché de belles promesses pour sa première avec le TFC. Remplacé à la 66e minute par Ola Toivonen (non noté), passeur décisif pour Trejo puis buteur. Quelle entrée !

ANGERS :

Denis Petric (4) : abandonné par sa défense, le portier angevin encaisse quatre buts. L'addition est lourde. Lui est directement fautif sur le penalty obtenu par Jean et transformé par Braithwaite.

Issa Cissokho (5) : la recrue angevine débute bien la rencontre avec une grosse première période dans son couloir droit. Bien moins en vue après le repos, il n'a pas su prêter main-forte à sa charnière centrale comme il l'avait fait auparavant.

Ismaël Traoré (4) : attentif en première période, il réalise plusieurs interventions déterminantes en charnière centrale. Il sombre en revanche après le repos, se faisant déborder à plusieurs reprises.

Romain Thomas (4) : lui aussi est passé à côté de sa deuxième période, ne pouvant empêcher les attaquants toulousains de faire trembler les filets à quatre reprises.

Vincent Manceau (3) : quand Jean a décidé d'accélérer sur son côté droit après le repos, il a pris un sévère bouillon. Il va mal dormir ce soir.

Baptiste Santamaria (4) : présent au milieu de terrain en première période, il cède après le repos, ne pouvant empêcher les Toulousains de développer leur jeu.

Mehdi Jean-Tahrat (4) : peu d'impact au milieu, il cède vite sa place après le deuxième but toulousain. Remplacé à la 59e minute par Pierrick Capelle (non noté), entré en pleine tempête.

Thomas Mangani (5) : intéressant en première période, l'ancien Monégasque a montré des choses intéressantes, prenant souvent le jeu angevin à son compte. Il disparaît des radars en revanche après la pause.

Nicolas Pépé (3) : alors qu'Angers pouvait le céder pour environ 10 millions d'euros cet hiver, le jeune attaquant est finalement resté au SCO. Mais il lui faudra fournir d'autres prestations à l'avenir pour ne pas donner de regrets à ses dirigeants. Car l'Ivoirien a tout raté au Stadium. Remplacé à la 53e minute par Jonathan Bamba (non noté), pas plus en vue.

Famara Diedhiou (2) : esseulé à la pointe de l'attaque, il n'a pas eu le moindre bon ballon à exploiter au Stadium. Seul sur une île déserte...

Flavien Tait (3) : il a vécu une après-midi très compliquée sur son côté gauche, le jeu angevin penchant nettement à droite. Remplacé à la 59e minute par Cheikh N'Doye (non noté), qui n'a pas eu d'impact sur le jeu de son équipe, dépassée à ce moment-là de la partie.

TOULOUSE 4-0 ANGERS (mi-tps: 0-0) - FRANCE - Ligue 1 / 23e journée

Stade : Stadium Municipal - Arbitre : N. Rainville



Buts : A. Delort (47e) M. Braithwaite (56e, pen.) O. Trejo (69e) O. Toivonen (89e) pour TOULOUSE

Avertissements : Y. Bodiger (66e) , pour TOULOUSE - I. Cissokho (39e) , N. Pepe (45e) , M. Tahrat (48e) , D. Petric (55e) , pour ANGERS



TOULOUSE : A. Lafont - K. Adou , I. Diop , C. Jullien , F. Moubandje - A. Blin , Y. Bodiger - C. Jean (J. Durmaz, 73e) , O. Trejo (T. Doumbia, 72e) , M. Braithwaite - A. Delort (O. Toivonen, 67e)



ANGERS : D. Petric - I. Cissokho , I. Traoré , R. Thomas , V. Manceau - B. Santamaria , M. Tahrat (P. Capelle, 59e) , T. Mangani - N. Pepe (J. Bamba, 53e) , F. Diedhiou , F. Tait (C. N'Doye, 59e)



Jean a montré beaucoup d'envie sur son côté droit, étant impliqué sur les trois premiers buts du TFC

Très courtisé cet hiver mais finalement resté à Angers, Nicolas Pépé est passé au travers au Stadium