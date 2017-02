PSG : Motta toujours dans le flou, deux cadors pour le remplacer en cas de départ

En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain Thiago Motta a répété à de nombreuses reprises qu'il pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Sauf que l'Italien n'est plus si sûr et pourrait finalement rester une année de plus. En cas de départ de son taulier, le club de la capitale penserait à deux milieux très cotés en Europe.

Thiago Motta restera-t-il au PSG la saison prochaine ?

Arrivé à l'hiver 2012, Thiago Motta (34 ans) fait partie des joueurs les plus marquants de l'histoire récente du Paris Saint-Germain. Véritable taulier de l'entrejeu parisien, le milieu de terrain, sous contrat jusqu'en juin prochain, a annoncé ces dernières semaines qu'il pourrait quitter le club de la capitale.

Sauf que l'ancien élément de l'Inter Milan n'est plus aussi sûr. En cause, ses récentes prestations, aussi intéressantes que surprenantes.

Un rendez-vous en mars pour Motta

Désireux de devenir entraîneur dans un futur proche, l'Italien a surpris tout son monde à l'issue de sa rencontre réussie face à Monaco (1-1), dimanche dernier en Ligue 1. «Ce genre de match ne me donne pas envie d'être entraîneur, cela me donne plutôt envie de continuer à jouer» , confiait le métronome francilien, toujours habité par la joie de jouer. Du coup, ce dernier pourrait décider de poursuivre l'aventure une année de plus.

A ce titre, le quotidien Le Parisien nous informe que le joueur a rendez-vous avec sa direction à la mi-mars, après la double confrontation face au FC Barcelone en Ligue des Champions, afin de discuter de son avenir au sein de l'institution. Nos confrères expliquent que «ce dossier doit être traité en direct par le président Nasser Al-Khelaïfi» , preuve de l'importance de Motta chez le champion de France.

Vidal et Nainggolan ciblés

La publication annonce également qu'en cas d'échec des négociations, deux cadors figureraient dans le viseur des dirigeants de la capitale afin de succéder au Transalpin. En effet, Adrien Rabiot, pas forcément partant pour reprendre ce rôle de sentinelle malgré la confiance de ses supérieurs, pourrait voir un sérieux concurrent débarquer l'été prochain.

Ainsi, l'infatigable milieu du Bayern Munich Arturo Vidal (29 ans) et l'excellent pilier de l'AS Rome Radja Nainggolan (28 ans) pourraient faire l'objet d'une offre dans les mois à venir. Deux pistes très intéressantes qui témoignent du grand chantier à venir en cas de départ d'un pion essentiel dans le vestiaire et sur le terrain pour le PSG.

