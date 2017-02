Journal des Transferts : 50 millions pour un attaquant à l'OM, Griezmann d'accord avec MU, Ibra rêve d'un club italien...

L'OM pourrait investir 50 M€ sur un attaquant, Griezmann serait d'accord avec Manchester United, Ibrahimovic rêve de Naples, Diego Costa OK pour la Chine, Cavani bientôt prolongé... Voici le Top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours.

Bientôt un attaquant de premier plan à Marseille ?

Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater

1. Un attaquant à 50 M€ pour l'OM ?

Voici une nouvelle qui va faire rêver les supporters de l'Olympique de Marseille ! Après un mercato d'hiver convaincant avec 43 millions d'euros investis, les nouveaux dirigeants olympiens ont l'intention de frapper encore plus fort l'été prochain. Et selon les informations de la radio RMC, le président phocéen Jacques-Henri Eyraud souhaite réaliser un très grand coup concernant le futur attaquant de l'OM. Ainsi, pour s'offrir un buteur capable d'incarner le projet du propriétaire Frank McCourt sur de nombreuses années, Marseille disposerait d'une enveloppe de 50 millions d'euros ! Avec une telle somme, le directeur sportif marseillais Andoni Zubizarreta aura largement les moyens de recruter la star tant attendue...

2. Griezmann d'accord avec Manchester United ?

Annoncé avec insistance dans le viseur de Manchester United, l'attaquant de l'Atletico Madrid Antoine Griezmann a-t-il déjà cédé aux sirènes du club dirigé par l'entraîneur José Mourinho ? D'après les informations du média Yahoo Sport, la réponse est oui ! En effet, l'international français disposerait d'un accord pour rejoindre l'été prochain Old Trafford, où le natif de Mâcon toucherait un salaire annuel équivalent à celui de Paul Pogba, estimé à 17,7 millions d'euros. Si Manchester United n'a pas encore trouvé un terrain d'entente avec l'Atletico Madrid, la formation anglaise serait de toute façon prête à payer la clause libératoire de Griezmann, fixée à 100 millions d'euros.

3. Ibrahimovic, la tentation napolitaine ?

Sous contrat jusqu'en juin à Manchester United, Zlatan Ibrahimovic pourrait prolonger une saison de plus. A moins que l'attaquant suédois ne décide de retourner en Italie pour évoluer sous les couleurs de Naples. Son agent Mino Raiola ouvre la porte à un départ en direction du San Paolo. «Il a toujours été amoureux de Naples et de la passion des Napolitains. Il sait ce que signifie l'amour des Napolitains et cette passion l'a toujours attiré. Il a grandi dans une famille similaire aux Napolitains et après avec moi. Je sais que De Laurentiis (le président du Napoli, ndlr) le connaît et, avec Zlatan, vous ne savez jamais ce qui peut arriver» , a confié le représentant à Radio CRC. Après la Juventus Turin, l'Inter Milan et le Milan AC, Zlatan évoluera-t-il dans un quatrième club italien ?

4. Diego Costa bientôt en Chine ?

Annoncé sur le départ lors du dernier mercato d'hiver en raison d'une approche d'une équipe chinoise, l'attaquant de Chelsea Diego Costa avait été finalement retenu par les Blues après une période mouvementée, où l'Espagnol avait été notamment écarté du groupe d'Antonio Conte. Avec le retour du joueur sur les terrains depuis, cette affaire semblait terminée, mais ce ne serait pas totalement le cas ! En effet, selon les informations de la Cadena Ser, l'avant-centre dispose d'un accord avec une formation de Chinese Super League pour un énorme contrat avec à la clé un salaire de 30 millions d'euros par an ! Et cet été, Chelsea sera sûrement plus enclin à se séparer de Costa, pas toujours irréprochable dans son comportement.

5. Cavani va bientôt rempiler !

Présentée en bonne voie depuis plusieurs semaines, la prolongation de contrat de l'attaquant du Paris Saint-Germain Edinson Cavani devrait être très prochainement officialisée. En effet, selon les informations du quotidien régional Le Parisien, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi s'occupe personnellement de ce dossier afin de le régler le plus rapidement possible. Ainsi, l'Uruguayen devrait signer un nouveau bail jusqu'en juin 2020 avec le champion de France en titre avant la réception du FC Barcelone lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions le 14 février. Une juste récompense pour Cavani, auteur de belles performances à la pointe de l'attaque du PSG.

samedi 4 février 2017

C'est officiel :

- Libre depuis la résiliation de son contrat à Lille, le milieu offensif Morgan Amalfitano s'est engagé avec Rennes.

- Le défenseur polyvalent de Reims, Antoine Conte, a été prêté jusqu'à la fin de la saison au Beitar Jérusalem.

- La légende vivante de Chelsea, Frank Lampard, a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur.

- Le défenseur polyvalent Branislav Ivanovic a quitté Chelsea pour le Zénith Saint-Pétersbourg.

- En fin de contrat l'été prochain, le latéral droit Stephan Lichtsteiner a prolongé d'une année supplémentaire.

Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater :

En France :

- Prêté par l'AS Rome à l'Olympique de Marseille, le milieu de terrain William Vainqueur plaît à Southampton et Villarreal.

- L'attaquant Alexandre Lacazette souhaiterait quitter l'Olympique Lyonnais.

- En difficulté avec l'Olympique Lyonnais, le milieu de terrain Sergi Darder ne souhaite pas s'en aller.

- L'attaquant des Young Boys de Berne, Guillaume Hoarau, a refusé de rejoindre l'Olympique Lyonnais.

- Monaco cible le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, Mirza Mustafic.

A l'étranger :

- Le Real Madrid penserait à l'attaquant de Manchester City, Sergio Agüero.

- Tout juste prolongé jusqu'en juin 2020 par le FC Séville, le milieu de terrain Steven N'Zonzi dispose d'une clause libératoire fixée à 40 millions d'euros.

- Le milieu offensif Isco penserait à un départ du Real Madrid l'été prochain.

- Le latéral gauche de Schalke 04, Sead Kolasinac, devrait rejoindre la Juventus Turin l'été prochain.

- Libre depuis son départ de la Juventus Turin, le défenseur polyvalent Martin Caceres pourrait rejoindre le Milan AC.

- Le défenseur central de l'AS Rome, Kostas Manolas, serait d'accord pour rejoindre l'Inter Milan l'été prochain. Un transfert estimé à 44 millions d'euros.

