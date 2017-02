Inter : deux joueurs très cotés arrachés aux cadors européens ?

En perdition depuis son titre de champion d'Europe en 2010, l'Inter Milan se remet doucement de plusieurs années très compliquées. Quatrième de Serie A, le club lombard pourrait largement se renforcer l'été prochain et griller la politesse aux cadors du Vieux Continent pour deux joueurs très cotés.

Ricardo Rodriguez, plutôt l'Inter que le PSG ou l'OM.

De tous les récents vainqueurs de la Ligue des Champions, l'Inter Milan est l'équipe qui a eu le plus de mal à se remettre de son triomphe dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Lauréat en 2010, le club lombard n'est plus que l'ombre de lui-même sept ans plus tard, la faute à une gestion calamiteuse de l'après José Mourinho et à des investissements douteux sur le marché des transferts.

Disposant d'un effectif de grande qualité, le club de Milan s'est largement redressé depuis la nomination de Stefano Pioli au poste d'entraîneur et pointe au 4e rang de Serie A. Un groupe qui pourrait se renforcer encore un peu plus avec l'arrivée de deux joueurs très cotés l'été prochain : Ricardo Rodriguez (24 ans) et Kostas Manolas (25 ans).

Rodriguez refuse le PSG et l'OM pour l'Inter

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille cet hiver, le latéral gauche est finalement resté à Wolfsbourg. Si la formation allemande a retenu son élément, préférant le céder à l'issue de l'exercice en cours, le journaliste italien Gianluca Di Marzio assure que l'international suisse a refusé la proposition des deux clubs français.

La raison ? Rodriguez veut rejoindre l'Inter ! Du coup, le Loup a préféré rester outre-Rhin en attendant de pouvoir rejoindre le club italien en juin, où il serait en concurrence avec Cristian Ansaldi. Mais l'Helvète ne serait pas le seul à avoir donné sa parole aux dirigeants transalpins.

Manolas serait d'accord !

En effet, le défenseur central de l'AS Rome serait d'accord pour rejoindre l'Inter lui aussi. Désireux de terminer la saison avec la Louve, Manolas aurait succombé à la tentation milanaise alors que le Paris Saint-Germain, Arsenal, Chelsea ou encore Manchester United sont sur les rangs depuis de nombreux mois.

Selon les informations de Goal, l'institution lombarde devrait débourser 44 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien joueur de l'Olympiakos. A Milan, le Grec devrait toucher un salaire annuel de 4,5 millions d'euros. Un super coup en perspective pour les Nerazzurri, décidément partis pour se bâtir une défense de très haut niveau où Miranda fait déjà des merveilles.

