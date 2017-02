Transfert : un record d'achats, des renforts de poids, des retours et des départs... Le bilan du mercato en L1 !

Les clubs français ont beaucoup dépensé cet hiver pour globalement renforcer la Ligue 1 avec un montant d'achats record. Des joueurs de talent sont arrivés, ou revenus, dans le championnat de France, qui s'est peu affaibli en retour. Le PSG et l'OM sont les deux clubs qui ont le plus dépensé.

Draxler, Guedes et Lo Celso ont rejoint le PSG cet hiver

Le mercato hivernal a été plutôt mouvementé en Ligue 1. Les clubs français n'ont pas hésité à mettre la main à la poche cet hiver puisque 151 millions d'euros ont été dépensés. Il s'agit d'un record pour un mercato hivernal en France ! Seules l'Angleterre (257 M€) et la Chine (219 M€), ont dépensé plus que les formations de l'Hexagone en janvier.

Paris, Marseille et Lyon renforcent la L1

Globalement, le recrutement opéré cet hiver renforce la Ligue 1. Club français le plus dépensier avec 72 millions d'euros déboursés, soit près de la moitié des dépenses en France, le Paris Saint-Germain a fait venir des joueurs de qualité avec Gonçalo Guedes (Benfica) et Julian Draxler (Wolfsburg). Acheté l'été dernier, le prometteur Giovani Lo Celso (Rosario Central) est lui aussi arrivé dans la capitale.

Avec environ 40 M€ dépensés, l'OM a réussi de jolis coups en faisant revenir Dimitri Payet (West Ham) et Patrice Evra (Juventus Turin) en France. De son côté, Lyon a réalisé l'une des opérations spectaculaires de ce mercato avec l'arrivée de Memphis Depay pour 16 M€ (hors bonus). L'ailier néerlandais tentera d'exploser en L1 après un échec à Manchester United.

La folie à Lille, des joueurs à découvrir

Un peu moins en vue, Monaco s'est offert Jorge (Flamengo) pour 8-10 M€ et le jeune Francesco Antonucci (Ajax) pour 3 M€. Club le plus actif de la dernière journée du mercato, Lille a enregistré sept arrivées en moins de 24 heures. Un recrutement massif avec les achats d'Anwar El Ghazi (Ajax), Fares Bahlouli (retourné à Monaco après un prêt au Standard de Liège), Gabriel (Avai), Agim Zeka (Skënderbeu Korçë) et Junior Alonso (Cerro Porteno), puis les prêts de Xeka (Braga) et Ricardo Kishna (Lazio). Reste à savoir si la mayonnaise prendra avec tous ses changements.

S'il faudra observer l'adaptation des recrues lilloises, d'autres nouvelles têtes sont à surveiller : Vukasin Jovanovic (Zénith) et Daniel Mancini (Newells Old Boys) à Bordeaux, Jorginho (Arouca) à Saint-Etienne, Oussama Hadadi (Club Africain) et Kwon Chang-hoon (Suwon) à Dijon, Isaac Mbenza (Standard de Liège), Keagan Dolly (Mamelodi Sundowns) et Lukas Pokorny (Slovan Liberec) à Montpellier, ou encore Sergio Oliveira (Porto), Préjuce Nakoulma (Kayserispor) et Felipe Pardo (Olympiakos) à Nantes.

Des retours en France, des échanges entre clubs de L1

Plusieurs joueurs effectuent leur retour dans le championnat de France. Toulouse a rapatrié Andy Delort, parti l'été dernier aux Tigres de Monterrey (Mexique), pour 6 M€, l'ancien Rémois Prince Oniangué (Wolverhampton) est prêté à Bastia, l'ancien Bordelais Cheick Diabaté (Ankaraspor) est prêté à Metz, tout comme l'ancien Rennais Fallou Diagne (Werder Breme). A noter aussi le retour du gardien formé à l'OM et passé par Ajaccio Raïs M'Bolhi (Antalyaspor) qui a signé à Rennes.

Parmi les principaux échanges entre clubs de L1, l'OM a recruté Grégory Sertic (Bordeaux) et Morgan Sanson (Montpellier) pour un peu plus de 11 M€ (hors bonus). Bordeaux a acheté Younousse Sankharé (Lille) pour 3 M€, Monaco a prêté Corentin Jean à Toulouse, Mathieu Bodmer a résilié à Nice et a rejoint Guingamp, Lyon a prêté Aldo Kalulu à Rennes, Montpellier a obtenu le prêt de Jonathan Ikoné (PSG) et Mounir Obbadi a quitté Lille pour Nice. Angers a obtenu le prêt de Kévin Bérigaud (Montpellier), Bastia s'est fait prêter Lindsay Rose par Lorient alors que Mathieu Peybernes a fait le chemin inverse pour 2 M€.

Ils ont quitté la Ligue 1

Plusieurs joueurs ont quitté la France cet hiver. On pense notamment à Romain Alessandrini, parti de l'OM pour le Los Angeles Galaxy (3 M€), mais aussi à Jesé Rodriguez, prêté par le PSG à Las Palmas après six mois ratés, ou encore à Clément Grenier, prêté avec option d'achat (3-5 M€) par Lyon à l'AS Rome. Autres départs notables, Paul-Georges Ntep a quitté Rennes pour Wolfsburg (5 M€), tout comme Kamil Grosicki, parti à Hull City pour 9 M€. Pedro Henrique (PAOK) et Christian Brüls (Eupen) ont aussi quitté les Rouge et Noir.

Monaco a prêté Adama Traoré (Rio Ave), Lacina Traoré (Gijon), Elderson Echiejile (Gijon) et Paul Nardi (Cercle Bruges). Nice a cédé pour six mois Mouez Hassen à Southampton, Nancy a vendu Clément Lenglet au FC Séville. A Bordeaux, Isaac Kiese Thelin (Anderlecht), Pablo (Corinthians) et Cédric Yambéré (APOEL Nicosie) sont partis en prêt. Le Parisien Hervin Ongenda (PEC Zwolle), les Nantais Fernando Aristeguieta (Nacional Madeire) et Nicolaj Thomsen (Copenhague), les Lillois Renato Civelli (Banfield) et Ryan Mendes (Kayserispor), le Bastiais Thievy Bifouma (Osmanlispor) ou encore le Guingampais Benjamin Angoua (New England Revolution) ont aussi fait leurs valises.

+ Retrouvez tous les mouvements en L1 sur le tableau mercato de Maxifoot.

