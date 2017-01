Monaco : Bernardo Silva impressionne, le Barça ne le lâche pas

Auteur du but de l'égalisation à Paris (1-1) dimanche, à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1, le milieu offensif de l'AS Monaco Bernardo Silva ne cesse d'impressionner. D'ailleurs, son évolution ne passe pas inaperçue puisque le FC Barcelone, bien aidé par son agent Jorge Mendes, suit le Portugais avec attention.

Bernardo Silva a inscrit le but de l'égalisation de l'ASM à Paris.

«En face il y avait de la qualité, des grands joueurs comme Bernardo Silva.» Pour expliquer le match nul contre l'AS Monaco (1-1) dimanche en championnat, le milieu du Paris Saint-Germain Blaise Matuidi a rapidement cité le nom de l'ailier monégasque.

Il faut dire que le petit gaucher de 22 ans venait d'arracher l'égalisation au terme d'une belle prestation individuelle. Sur la lancée de sa première partie de saison, l'ancien joueur du Benfica Lisbonne confirme qu'il fait bien partie des meilleurs joueurs de Ligue 1. Ce qui n'a pas échappé au FC Barcelone…

Jorge Mendes relance le Barça

En effet, Mundo Deportivo affirme que le club catalan continue de suivre l'évolution du Portugais, avec l'aide de son agent Jorge Mendes qui n'hésite pas à relancer les Blaugrana. Le représentant du Monégasque aurait profité de ses discussions avec le Barça pour André Gomes l'été dernier, puis concernant le latéral droit du FC Valence João Cancelo, pour inciter le champion d'Espagne à observer son client.

M. Lopez et Lemar plaisent aussi

Au vu des performances de Bernardo Silva, que le média espagnol compare carrément à Lionel Messi et Paulo Dybala, on imagine que le Barça se ne force pas à observer les matchs de l'ASM… D'autant que le club dirigé par Josep Maria Bartomeu apprécierait également son coéquipier Thomas Lemar (21 ans), mais aussi le Marseillais Maxime Lopez (19 ans). Et si l'une de ces pépites «made in Ligue 1» atterrissait à Barcelone l'été prochain ?

