OM : son bras de fer, son envie de revenir et l'argent... Payet répond sans détour !

Officiellement recruté par l'Olympique de Marseille pour 29,3 millions d'euros en provenance de West Ham, Dimitri Payet a été présenté devant les médias ce lundi. L'occasion pour le milieu offensif de s'expliquer après un long bras de fer avec les Hammers pour rejoindre le club phocéen.

Dimitri Payet était très heureux de revenir à l'OM.

Dimitri Payet avait des choses à dire ! Déterminé à rejoindre l'Olympique de Marseille lors de ce mercato d'hiver, l'international français a vu son souhait exaucé en ce 30 janvier mais son bras de fer a été particulièrement long avec West Ham. Présentée devant les médias ce lundi, la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM (29,3 millions d'euros) est revenu sur cette situation.

D. Payet - «ça a été long»

«Ça a été long parce que jouer au foot, ça m'a manqué. S'entraîner tous les jours et sans match le week-end, c'est difficile à gérer» , a reconnu le milieu offensif. «Bien évidemment, c'était long car on est le 30 aujourd'hui et j'ai commencé mon bras de fer il y a longtemps. (...) Est-ce que je me suis dit qu'il était possible de rester à West Ham ? Oui, mais j'avais mon choix, j'étais prêt à l'assumer, comme je l'ai déjà fait dans le passé», a rappelé Payet, en référence à une situation similaire qu'il a connu à l'AS Saint-Etienne.

Voulant absolument rejoindre l'OM, le joueur de 29 ans a également détaillé les raisons qui l'ont poussé à tout faire pour revenir au sein de l'actuel 6e de Ligue 1. «Je suis très heureux de pouvoir revenir ici. C'est une maison que je connais bien. C'est que je voulais, a-t-il assuré. D'autres clubs étaient intéressés, mais mon choix était clair dès le début : je voulais revenir et faire partie de ce projet qui débute.»

Eyraud souligne les efforts financiers de Payet

Facteur très important dans un tel transfert, l'argent a été bien évidemment évoqué lors de cette conférence de presse. Tout d'abord, c'est le président olympien Jacques-Henri Eyraud qui a tenu à réaliser une mise au point. «Dimitri, en venant ici, a accepté une diminution significative de ses émoluments. C'est un geste, un signal de sa part de son attachement à l'OM», a apprécié le dirigeant olympien, qui a également confirmé l'existence d'une année supplémentaire en option dans le contrat de Payet, qui court déjà jusqu'en juin 2021.

Par la suite, l'intéressé a également répondu concernant son salaire. «Si je jouais pour l'argent, je serais dans un autre pays depuis très longtemps, ce n'est pas ma motivation première. Cela donc n'a pas été vraiment un sacrifice. (...) Certains m'ont demandé pourquoi l'OM, c'est un choix que j'assume, je veux jouer les premiers rôles et on va jouer les premiers rôles avec l'OM», a assuré le Réunionnais. Figure de proue du projet de Frank McCourt, Payet va devoir désormais assumer ce statut sur le terrain... Et pourquoi pas dès mardi contre l'Olympique Lyonnais en Coupe de France !

