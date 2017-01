Liverpool : sa situation, l'OM, Balotelli... Sakho fait le point

Placardisé par Jürgen Klopp depuis le début de la saison, Mamadou Sakho n'a toujours pas quitté Liverpool. Malgré sa situation, le défenseur central ne désespère pas et a fait un point sur son avenir.

Mamadou Sakho n'a toujours pas joué de la saison avec Liverpool.

Mamadou Sakho (26 ans) sur un terrain de football, voilà une vision qui nous semble très lointaine... Suspendu par l'UEFA en avril dernier suite à son affaire de dopage dans laquelle il a été innocenté, privé d'Euro puis viré de la tournée de préparation aux Etats-Unis de Liverpool par Jürgen Klopp, l'international tricolore vit depuis près de neuf mois un véritable calvaire.

Pourtant, le défenseur central préfère relativiser et s'estime privilégié malgré sa présence chez les U23 du club anglais lors de la première partie de saison...

Sakho garde le sourire

«Je reste très pro, je travaille énormément, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner avec l'équipe réserve et à côté de ça j'ai mon préparateur personnel. Je bosse énormément pour rester au top de ma forme», a commenté le Scouser sur le plateau du Canal Football Club. «Je suis quelqu'un qui relativise énormément. J'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion. Aller avec les U23 et leur faire partager mon expérience, c'est génial. Je le fais avec plaisir, et pour garder la forme.»

Si l'attitude de Sakho reste louable, ce n'est clairement pas le meilleur moyen pour perdurer au très haut niveau. D'ailleurs, les clubs intéressés, comme Crystal Palace ou encore West Bromwich Albion, ont tenté le coup pour lui permettre de se relancer, mais les exigences financières des Reds, qui réclament 23 millions d'euros pour le laisser filer, n'aident pas vraiment.

Sakho ne veut pas de l'OM et a conseillé Balotelli

Malgré tout, l'ancien Parisien ne semble pas prêt à choisir n'importe quelle équipe pour retrouver le chemin des pelouses. Ainsi, l'Olympique de Marseille, qui serait venu aux renseignements, peut d'ores et déjà oublier le Français. Et pour cause, celui-ci n'a absolument pas l'intention de rejoindre un club qu'il ne porte pas dans son coeur. «Quand t'entends Paris, y a Sakho qui va avec», a rappelé le joueur.

Autre formation de Ligue 1 intéressée, Nice. S'il n'a pas fermé la porte au club azuréen, Sakho a révélé qu'il était à l'origine de l'arrivée de Mario Balotelli (26 ans), son ex-partenaire du côté d'Anfield Road, chez les Aiglons. «Oui, on en a parlé dans le vestiaire, je lui ai parlé du pays et je l'ai mis en contact avec Mathieu Bodmer. Je lui ai conseillé de signer à Nice», a expliqué le défenseur. Après avoir sorti l'Italien de l'impasse, Sakho parviendra-t-il à suivre son chemin ?

Selon vous, Mamadou Sakho quittera-t-il Liverpool d'ici la fin du mercato hivernal ?