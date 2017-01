PSG : Jesé a gagné son bras de fer et va rejoindre Las Palmas !

Déterminé à être prêté à Las Palmas lors de la seconde partie de la saison, l'ailier Jesé a refusé son départ pour Middlesbrough et a forcé la main au Paris Saint-Germain. Une tactique gagnante puisque l'Espagnol va bien rejoindre le club de sa ville natale ce lundi.

Jesé va quitter le PSG pour Las Palmas.

Décidément, de nombreux joueurs seront parvenus à faire plier leur club lors de ce mercato d'hiver ! Si le feuilleton Dimitri Payet et son transfert vers l'Olympique de Marseille a énormément fait l'actualité, l'ailier du Paris Saint-Germain Jesé a également réussi à imposer sa volonté au club de la capitale.

Jesé va bien rejoindre Las Palmas

Sur le départ en prêt depuis le début de cette période des transferts, l'ancien membre du Real Madrid n'avait qu'une idée en tête : se relancer au sein de la formation de sa ville natale, Las Palmas. Problème, le PSG n'était pas parvenu à s'entendre avec l'actuel 11e de Liga puisque ce dernier ne pouvait pas prendre en charge l'intégralité du salaire de l'international ibérique, estimé à 400 000 euros par mois.

Du coup, Paris avait trouvé un accord avec Middlesbrough, mais Jesé a totalement écarté un départ pour l'équipe de Premier League et a fait pression sur les dirigeants franciliens... Le résultat ? L'Espagnol va être officiellement prêté ce lundi à Las Palmas selon les informations du quotidien Marca. Et pour rendre ce mouvement possible, le champion de France en titre aurait accepté de prendre en charge une part importante des émoluments du joueur de 23 ans...

Un vrai flop pour le PSG...

Avec cette dernière information, le statut de flop se confirme pour Jesé au PSG. Recruté pour environ 25 millions d'euros l'été dernier, l'ailier n'a jamais été en mesure de s'imposer et a enchaîné les performances décevantes lors de ses apparitions. Avec les récentes arrivées des jeunes Julian Draxler et Gonçalo Guedes, il paraît même difficile d'imaginer un avenir au PSG pour lui... Au sein du club de la capitale, on doit surtout espérer de belles performances de Jesé à Las Palmas dans les mois à venir afin de limiter les dégâts lors d'une future vente l'été prochain.

Que pensez-vous du départ en prêt de Jesé à Las Palmas ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...