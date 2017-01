OM : accord avec West Ham, Payet arrive ce dimanche !

Dimitri Payet arrive à l'Olympique de Marseille ! Après plusieurs semaines de négociations, l'OM a trouvé un accord avec West Ham pour le transfert du milieu offensif français. Le Réunionnais est attendu à Marseille dans la journée pour signer son contrat et sera présenté lundi.

Payet va signer à l'OM !

Le feuilleton Dimitri Payet (29 ans) touche à sa fin ! Selon les informations de Sky Sports, confirmées par L'Equipe et RMC, l'Olympique de Marseille et West Ham sont enfin parvenus à un accord pour le transfert du milieu offensif français !

Payet signe ce dimanche

Ces derniers jours, les Hammers avaient repoussé plusieurs offres marseillaises mais les dirigeants olympiens ont finalement convaincu leurs homologues, lassés par ce dossier, avec une proposition d'environ 30 millions d'euros. Payet est attendu ce dimanche après-midi à Marseille pour signer un contrat de quatre ou cinq ans, selon RMC. Il sera présenté lundi à la presse.

L'OM a donc réussi son pari de rapatrier le Réunionnais cet hiver, lui qui avait engagé un bras de fer avec West Ham depuis plusieurs jours afin de faciliter son retour dans la cité phocéenne. Désireux de revenir dans le sud de la France pour des raisons familiales, Payet voit ainsi son voeux exaucé.

Première recrue phare de l'ère McCourt

Un an et demi après son départ de Marseille pour l'Angleterre, Payet va donc effectuer son retour et constitue la recrue phare du nouveau projet McCourt. L'OM frappe fort et pourrait présenter sa recrue dans un lieu symbolique de la cité phocéenne pour marquer le coup. Reste à savoir s'il fera ses débuts dès mardi en 16es de finale de Coupe de France face à Lyon.

