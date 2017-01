Real : s'estimant trahi, Morata songerait à un départ l'été prochain !

Toujours remplaçant au Real Madrid en dépit des difficultés actuelles de Karim Benzema, l'attaquant Alvaro Morata se sentirait trahi par la Maison Blanche et l'entraîneur Zinedine Zidane qui l'ont rapatrié l'été dernier. L'Espagnol aurait chargé son agent d'étudier un départ en fin de saison.

Morata a le blues...

En ce début d'année, les problèmes s'accumulent au Real Madrid. Englués dans une mauvaise passe avec seulement une victoire lors des 5 derniers matchs toutes compétitions confondues (dont deux défaites), les Merengue ont notamment été éliminés de la Coupe du Roi par le Celta Vigo mercredi (1-2, 2-2).

Alors que les critiques s'abattent sur l'entraîneur Zinedine Zidane et sa troupe, le champion d'Europe doit également faire face à une hécatombe : Marcelo et Luka Modric viennent en effet de rejoindre Pepe, Dani Carvajal et Gareth Bale à l'infirmerie, tandis que James Rodriguez doit composer avec des douleurs à la jambe.

Morata l'a mauvaise

Et pour ne rien arranger, ces difficultés interviennent en plein mercato, période propice à l'expression des états d'âme de chacun, notamment d'Alvaro Morata (24 ans). Même s'il a pendant un temps semblé en passe d'inquiéter l'avant-centre titulaire, Karim Benzema, à l'automne, l'Espagnol reste dans l'ombre du Français. Il n'a été titularisé qu'à six reprises cette saison en Liga et une seule fois en Ligue des Champions en dépit d'un bilan honorable de neuf buts toutes compétitions confondues.

Malgré la mauvaise passe de l'ancien Lyonnais, très critiqué ces dernières semaines, Morata vient de débuter les quatre derniers matchs du Real sur le banc. Et l'Ibère commence à en avoir gros sur la patate. D'après la Cadena SER, l'attaquant s'estime trahi par la Maison Blanche et l'entraîneur Zinedine Zidane qui ont déboursé 30 millions d'euros pour activer sa clause de rachat à la Juventus Turin l'été dernier…

Zidane tente d'éteindre l'incendie

Face à cette situation, le joueur aurait demandé à son agent d'étudier les possibilités de départ l'été prochain. Chelsea, Arsenal et son ancien club de la Juve font notamment partie des prétendants. «Moi, je le vois heureux d'être de retour à la maison. Il travaille bien et je le vois impliqué dans notre projet. Donc non, je ne pense pas qu'il envisage un retour à la Juve», déclarait Zidane en début d'année pour éteindre la rumeur évoquant un possible transfert dans le Piémont. Mais si le temps de jeu de son buteur n'évolue pas au cours des prochains mois, les bruits de couloir sont partis pour aller bon train…

Pensez-vous que Morata peut augmenter son temps de jeu au cours des prochains mois ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...