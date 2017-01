Transfert : (trop ?) confiant pour Payet, l'OM temporise pendant que son agent précise...

Le feuilleton Dimitri Payet pourrait bien se terminer dans les dernières heures du mercato hivernal. Alors que l'Olympique de Marseille et West Ham n'ont pas encore trouvé d'accord sur le montant du transfert, le club phocéen a choisi de temporiser. De son côté, l'agent du Réunionnais apporte des précisions.

Payet attend toujours un accord entre West Ham et l'OM

Il y a quelques jours, la fin du feuilleton Dimitri Payet (29 ans) semblait proche. L'Olympique de Marseille s'était rapproché des exigences de West Ham avec une offre d'environ 30 millions d'euros et un accord était espéré rapidement. Problème, le club londonien compte bien obtenir le maximum d'argent pour ce transfert non programmé il y a encore quelques semaines.

L'OM va patienter...

Selon L'Equipe, les Hammers ont fait une contre-proposition après la dernière offre marseillaise. La formation de Slaven Bilic joue avec les nerfs du club phocéen qui a décidé de temporiser. En effet, l'OM attend désormais les derniers jours du mercato pour boucler ce transfert. Si le pari est risqué, les dirigeants marseillais sont optimistes concernant l'issue de ce dossier et sont persuadés d'accueillir Payet avant la fermeture du mercato, affirme le quotidien sportif.

L'avenir nous dira si les Olympiens ont fait le bon choix. Dans l'idée, les dirigeants marseillais estiment que leurs homologues londoniens n'ont désormais plus d'autre choix que de vendre le Réunionnais. Pour West Ham, conserver Payet n'est pas une solution intéressante puisque le milieu offensif français ne veut plus jouer avec son club et les supporters ne peuvent plus le voir en peinture. Faire une croix sur 30 millions d'euros et continuer de payer un salaire important pour un joueur plus utilisé n'a aucun intérêt pour les Hammers.

Les précisions de son agent

Le risque, c'est qu'un autre club tente de s'immiscer dans le dossier dans les dernières heures du mercato avec une offre bien plus importante. Des clubs anglais n'auront par exemple aucun souci pour proposer plus de 30 millions d'euros. Pour le moment, Payet souhaite uniquement rejoindre l'OM. Mais changera-t-il d'avis si le dossier reste bloqué et qu'un grand club lui offre une porte de sortie à quelques heures de la fermeture du marché des transferts ? Espérons pour les Marseillais qu'un tel scénario ne se produira pas.

En attendant, l'agent de Payet, Jacques-Olivier Auguste, a démenti les rumeurs concernant un accord pour un contrat de quatre ans et demi rémunéré à hauteur de 7 millions d'euros brut annuels. «Je démens l'existence d'un accord entre Dimitri et l'OM aux conditions évoquées, que ce soit sur la durée du contrat ou sur le montant du salaire» , a fait savoir le représentant dans les colonnes de L'Equipe. S'il conteste les conditions, le représentant ne nie pas l'existence d'un accord. Wait and see...

