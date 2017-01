Manchester United : Mourinho lance un message à Martial !

Non retenu par l'entraîneur de Manchester United José Mourinho pour le match face à Stoke (1-1) en Premier League samedi dernier, l'ailier Anthony Martial n'a pas su saisir sa chance d'après le technicien portugais. Une mise au point médiatique sur la situation du Tricolore...

Anthony Martial réussira-t-il avec José Mourinho ?

Les débuts rêvés d'Anthony Martial à Manchester United semblent désormais un lointain souvenir. Auteur d'une première saison intéressante sous les ordres de Louis van Gaal, l'international français ne parvient pas à confirmer son potentiel depuis la nomination de José Mourinho à la tête des Red Devils l'été dernier.

Le bilan ? 21 apparitions toutes compétitions confondues (dont 13 en Premier League) pour 6 buts et un temps de jeu qui diminue de plus en plus. Samedi dernier, l'ancien Monégasque n'a même pas été retenu dans le groupe par le coach portugais pour affronter Stoke City (1-1) ...

Martial n'a pas convaincu Mourinho...

Selon les informations de SFR Sports, le Tricolore aurait d'ailleurs particulièrement mal vécu cette décision, ne comprenant pas le choix de Mourinho de l'écarter sans lui donner la moindre explication. Dans des propos repris par The Guardian, le technicien de 54 ans s'est du coup justifié concernant sa gestion du cas Martial.

«Je ne pense pas qu'il ait perdu sa concentration, il n'a juste pas saisi des deux mains les grosses opportunités qu'il a eues. Nous avons toujours eu 5 joueurs pour ces postes. Je ne peux pas donner chance après chance au même joueur sans considérer les efforts des autres», a-t-il expliqué. En concurrence avec Marcus Rashford, Jesse Lingard, Juan Mata et Henrikh Mkhitaryan, le jeune talent de 21 ans va devoir cravacher.

Une chance à saisir

La bonne nouvelle pour Martial, c'est que ses rivaux ne sont clairement pas intouchables. La preuve, en son absence, les ailiers Mata et Mkhitaryan n'ont pas brillé face aux Potters, avec notamment un but contre son camp de l'Espagnol, et Mourinho n'hésitera pas à redistribuer les cartes. «Quand j'ai 5 joueurs pour 2 postes, je dois récompenser les bonnes performances. Parfois, je dois en sortir certains de l'équipe, c'est simple», a d'ailleurs résumé le Lusitanien. Pour se relancer, le Français va simplement devoir saisir sa chance...

