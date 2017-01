Transfert : le PSG tient enfin une porte de sortie pour Jesé !

Sur le départ cet hiver et ne jurant que par Las Palmas dans un premier temps, l'ailier Jesé a fini par se plier aux exigences des dirigeants du Paris Saint-Germain, qui ne parvenaient pas à s'entendre avec la formation de Liga. L'Espagnol devrait rejoindre en prêt la Premier League et Middlesbrough.

Jesé prêt à rejoindre Middlesbrough ?

On se dirige enfin vers la fin d'un long feuilleton qui aura animé une bonne partie du mercato hivernal du Paris Saint-Germain. En échec dans la capitale après six premiers mois décevants et en instance de départ en prêt, Jesé va faire ses valises !

D'après le quotidien L'Equipe, l'ailier de 23 ans devrait découvrir un nouveau championnat et prendre la direction de Middlesbrough en prêt jusqu'à la fin de la saison. Preuve des bonnes avancées dans ce dossier, l'agent du Francilien négociait mercredi avec l'actuel 16e de Premier League. Ces révélations marquent un nouveau virage puisque l'ancien Madrilène ne jurait jusqu'à présent que par le club de sa ville natale, l'UD Las Palmas.

Jesé vers Middlesbrough

Désireuse d'accueillir le Parisien en prêt, la formation de Liga n'avait pas les moyens de prendre en charge plus de 20% de son salaire et ne parvenait pas à s'entendre avec le PSG, qui souhaitait une prise en charge intégrale des émoluments d'un élément acheté 25 millions d'euros au Real Madrid l'été dernier !

Même si c'est sans doute à reculons et même s'il avait dans un premier temps recalé Boro, tout comme entre autres le FC Valence et l'AS Roma, Jesé a visiblement fini par se faire une raison et par se plier aux exigences de ses dirigeants, séduits par cette piste.

L'atout Karanka...

La fin du mercato approche et l'Ibère n'a de toute façon plus vraiment le choix puisqu'il lui faut trouver une porte de sortie. Julian Draxler, Gonçalo Guedes et Giovani Lo Celso ont rejoint la capitale en janvier et représentent autant de menaces potentielles pour son temps de jeu déjà limité (368 minutes toutes compétitions confondues). Et puis dans le Nord de l'Angleterre, l'ailier retrouverait l'entraîneur Aitor Karanka, adjoint de José Mourinho lorsqu'il évoluait chez les Merengue. Un élément qui pèse dans la balance… Écarté du groupe pour les matchs officiels depuis le début de l'année civile au PSG, le natif des Canaries devrait donc bien partir pour se relancer, mais pas sur son île !

