Journal des Transferts : Payet et Evra à un pas de l'OM, Gonçalo Guedes à Paris, Pepe vers la Chine, Nice attend deux milieux... Youcef Touaitia - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 25/01/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Nouvelle offre de l'OM pour Payet, Evra bientôt à Marseille, Gonçalo Guedes est Parisien, Pepe va partir en Chine, Obbadi et Grenier attendus à Nice... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24h. Payet va bientôt retourner à Marseille. Lors de ce mercato d'hiver, les clubs s'activent pour peaufiner leur effectif en vue de la seconde partie de saison. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Payet, et maintenant 31 M€ ! Le feuilleton Dimitri Payet va-t-il enfin connaître son dénouement ? Après trois offres de l'Olympique de Marseille refusées par West Ham pour le milieu offensif, le club phocéen aurait formulé une nouvelle proposition estimée à 29 millions d'euros, plus 2 millions d'euros de bonus, selon les informations du quotidien régional La Provence. Est-ce que ce chèque sera suffisant pour faire céder l'actuel 10e de Premier League ? Pour l'instant, les dirigeants londoniens n'ont pas encore répondu à cette offre, mais l'optimisme semble de rigueur. Après cette offensive, l'OM espérerait même boucler cette transaction dans les prochaines 48 heures ! 2. Evra arrive à Marseille ! L'arrivée de Patrice Evra à l'Olympique de Marseille est bouclée ! A la recherche d'un latéral gauche lors de ce mercato d'hiver, le club phocéen a proposé un contrat de 18 mois à l'international français, libéré par la Juventus Turin avant la fin de son bail en juin prochain. Même s'il craint pour la sécurité de sa famille à Marseille, l'ancien Monégasque a été convaincu par le projet olympien et va signer ce mercredi soir après avoir passé la visite médicale ! 3. Gonçalo Guedes est à Paris ! Gonçalo Guedes à Paris, cela ne fait plus aucun doute. Alors qu'il devrait s'engager avec le Paris Saint-Germain ce mercredi, l'attaquant polyvalent du Benfica Lisbonne a atterri à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle mardi soir. Le Portugais devrait coûter entre 25 et 30 millions d'euros au champion de France. Il ne reste plus que l'officialisation de la transaction puisque le Lustianien a déjà posé avec sa nouvelle tunique ! 4. Pepe, direction la Chine Nouveau rebondissement dans le dossier Pepe ! Annoncé sur le départ puis finalement proche d'une prolongation de son contrat qui expire en juin prochain, le défenseur central va bel et bien quitter le Real Madrid. En effet, d'après la Cadena Cope, le Portugais a repoussé la proposition des Merengue, qui voulaient le conserver jusqu'en juin 2018. Du coup, au terme de son bail actuel, Pepe va prendre la direction de l'Hebei China Fortune ! En signant avec la formation asiatique, l'international lusitanien va tout simplement tripler son salaire avec des émoluments estimés à 15 millions d'euros par an. La Chine, un véritable eldorado... 5. Obbadi et Grenier attendus à Nice L'OGC Nice a également l'intention de se renforcer lors de ce mercato d'hiver. Si le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais animent cette période des transferts, les Aiglons veulent aussi enregistrer des arrivées avant le 1er février. Selon le quotidien régional Nice-Matin, l'actuel 2e de Ligue 1 négocie actuellement le recrutement des milieux de terrain de Lyon Clément Grenier et de Lille Mounir Obbadi. D'accord pour rejoindre le Gym, le Lyonnais ferait l'objet de négociations entre les deux clubs concernant un transfert sec, et non un prêt comme évoqué précédemment. De son côté, le Lillois veut absolument quitter le LOSC après avoir été victime d'un cambriolage et sa venue à Nice semble en bonne voie. Deux coups intéressants pour l'OGCN ? Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mercredi 25 janvier à 18h C'est officiel : - Le milieu offensif Philippe Coutinho a prolongé son contrat jusqu'en juin 2022 avec Liverpool.

- L'ailier Daniel Caligiuri quitte Wolfsbourg pour Schalke 04 contre un chèque de 2,5 millions d'euros.

- Libre, l'ancien latéral droit de l'Olympique de Marseille Tyrone Mears s'est engagé en faveur d'Atlanta United. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Adrien Rabiot reste dans le viseur de la Juventus Turin.

- Le Paris Saint-Germain va bientôt prêter le milieu de terrain Lorenzo Callegari au Genoa.

- Si l'Olympique de Marseille veut enrôler le milieu de terrain Yohan Cabaye, il faudra payer 11,5 millions d'euros à Crystal Palace.

- Le milieu de terrain Jordan Ferri pourrait quitter l'Olympique Lyonnais cet hiver. Galatasaray tiendrait la corde pour le Gone.

- Liverpool, Everton et Newcastle sont entrés dans la danse pour enrôler l'attaquant d'Angers, Nicolas Pepe.

- En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain Cheikh Ndoye pourrait prolonger avec Angers. A l'étranger : - José Mourinho ne laissera pas partir l'attaquant de Manchester United Anthony Martial cet hiver.

- Pisté par le Real Madrid, le gardien Thibaut Courtois assure qu'il se sent bien à Chelsea.

- Liverpool pourrait payer 12,5 millions d'euros au Bayer Leverusen pour l'ailier Julian Brandt.

- Le club chinois de Tianjin Quanjian pourrait proposer 41 millions d'euros à Leicester pour l'attaquant Islam Slimani.

- Leicester songerait à l'attaquant du Guangzhou Evergrande, Jackson Martinez. + Transferts : les tableaux mercato de Ligue 1 de Maxifoot. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS