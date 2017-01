OM : l'arrivée d'Evra bouclée ce mercredi ?

A la recherche d'un latéral gauche sur ce mercato d'hiver, l'Olympique de Marseille propose un contrat de 18 mois au défenseur de la Juventus Turin Patrice Evra. Et l'actuel 7e de Ligue 1 veut boucler l'arrivée du Tricolore ce mercredi lors d'un rendez-vous avec ses agents !

Patrice Evra vers l'Olympique de Marseille.

Après les défaites face à l'AS Monaco (4-1) et l'Olympique Lyonnais (3-1) en Ligue 1, l'Olympique de Marseille a bien évidemment besoin de se renforcer défensivement lors de ce mercato d'hiver. Et encore plus au poste de latéral gauche, où Karim Rekik et Doria enchaînent les performances décevantes en l'absence d'Henri Bedimo, blessé.

A la recherche d'un vrai spécialiste de ce rôle depuis l'ouverture du marché des transferts, le club phocéen a visiblement trouvé son bonheur en la personne de Patrice Evra ! Alors que la Juventus Turin a accepté de le laisser partir libre à six mois de la fin de son contrat, le Tricolore s'est vu proposer un bail de 18 mois par l'OM selon RMC.

Les agents d'Evra à Marseille ce mercredi

Avec l'objectif de participer à la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France, le joueur de 35 ans se montre grandement intéressé par la proposition olympienne, même si le contexte marseillais, où de nombreux joueurs ont été cambriolés, représenterait tout de même une crainte pour sa famille et un frein à sa venue.

Signe de l'intérêt d'Evra pour la proposition de l'actuel 7e de Ligue 1, ses agents ont débarqué ce mercredi dans la cité phocéenne afin de négocier avec les dirigeants de l'OM à la Commanderie. Toujours d'après les informations de la radio française, les positions des deux parties se seraient rapprochées et un accord pourrait être rapidement trouvé.

L'OM veut boucler son arrivée dès aujourd'hui !

Et ça tombe bien puisque la direction marseillaise n'a pas l'intention de faire traîner ce dossier. En effet, même si la présence d'Evra pour la rencontre face à Montpellier vendredi (20h45) pour le compte de la 22e journée demeure impossible, l'OM souhaiterait boucler son arrivée dès ce mercredi ! En recrutant le Tricolore, Marseille réussirait à atteindre son principal objectif de cet hiver : mettre la main sur un vrai latéral gauche.

