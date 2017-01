Cavani et Di Maria envoient le PSG en finale ! - Débrief et NOTES des joueurs (Bordeaux 1-4 PSG)

Le Paris Saint-Germain disputera la finale de la Coupe de la Ligue. Les Parisiens ont décroché leur qualification sur la pelouse de Bordeaux (4-1) grâce à des doublés de Cavani et Di Maria.

Le Paris Saint-Germain tentera de décrocher une quatrième Coupe de la Ligue consécutive le 1er avril prochain au Parc OL. Les Parisiens l'ont emporté ce mardi soir sur la pelouse de Bordeaux (4-1). Si les Bordelais ont résisté pendant une heure, le club de la capitale a finalement déroulé en seconde période avec des doublés de Cavani et Di Maria.

Les Bordelais réalisaient une bonne entame de match et se procuraient même une grosse opportunité par Malcom dont le tir à bout portant était stoppé par Trapp. Une occasion synonyme de réveil pour les Parisiens qui réagissaient et mettaient le pied sur le ballon. Et c'est sur un coup franc axial à 26 mètres que Di Maria donnait l'avantage aux joueurs d'Unai Emery (0-1, 19e) ! Un joli but de l'Argentin avec une transversale rentrante sur un tir enroulé du gauche. De quoi lui redonner le sourire pour son retour dans le onze en l'absence de Draxler, blessé.

Bordeaux égalise, avec un hors-jeu...

Ensuite, le PSG avait plusieurs occasions de presque tuer le match. Matuidi manquait un duel face à Prior, puis Cavani voyait sa reprise passer tout près du poteau d'un gardien bordelais battu. Et finalement, les Girondins parvenaient à revenir au score sur un but de Rolan (1-1, 32e). Un but entaché d'une position de hors-jeu de Kamano, passeur décisif. A la pause, Bordeaux pouvait y croire.

Doublés pour Cavani et Di Maria

La seconde période était plus compliquée pour les locaux qui ne parvenaient plus réellement à inquiéter Trapp. Les Parisiens ne multipliaient pas les occasions mais il en suffisait d'une à Cavani pour donner l'avantage au club de la capitale d'une frappe puissante sous la barre de Prior (1-2, 60e). Ensuite, Paris creusait l'écart grâce à un doublé de son buteur uruguayen sur un tir à bout portant suite à un corner (1-3, 74e).

Bien décidé à marquer des points ce soir, Di Maria tuait définitivement tout suspense d'une belle frappe du gauche à ras de terre (1-4, 81e). L'arrivée de Draxler, avant celle attendue de Gonçalo Guedes, semble avoir remotivé El Fideo ! En finale, le PSG affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale entre Monaco et Nancy qui se jouera mercredi (21h).

La note du match : 7,5/10

Un très bon spectacle au Matmut-Atlantique. Les Bordelais ont posé des soucis au PSG et ont bien réagi après l'ouverture du score parisienne pour relancer la partie. Des actions, du rythme, des buts... Une belle demi-finale. Les Parisiens nous ont offert deux très beaux jolis buts avec Di Maria et Cavani.

Les buts :

- Sur un coup franc à 26 mètres plein axe, Di Maria décoche un tir enroulé du gauche qui tape la transversale de Prior avant de franchir la ligne (0-1, 19e).

- Malcom adresse un ballon au-dessus de la défense parisienne pour Kamano qui remet devant le but pour Rolan. Le ballon est touché par T. Silva mais l'Uruguayen peut pousser le cuir dans le but vide (1-1, 32e).

- Lucas profite d'un contre favorable et lance Cavani qui prend l'avantage sur Pallois et enchaîne une frappe puissante qui termine au fond des filets en touchant la transversale (1-2, 60e).

- Sur un corner tiré par Di Maria, T. Silva dévie au second poteau pour Marquinhos qui remet de la tête devant le but. Cavani devance Plasil et marque d'un tir à bout portant (1-3, 74e).

- Sur un ballon dégagé par la défense bordelaise, Di Maria contrôle et enchaîne avec une frappe croisée du gauche, touchée par Prior et qui tape le poteau droit avant de franchir la ligne (1-4, 81e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Edinson Cavani (8/10)

Toujours aussi précieux par ses déplacements, l'Uruguayen propose des solutions et libère des espaces pour ses partenaires. S'il manque une grosse occasion en première période, son travail est récompensé par un doublé en seconde période. Le deuxième en deux matchs pour El Matador qui totalise 28 buts toutes compétitions confondues. Remplacé à la 83e par Hatem Ben Arfa (non noté).

BORDEAUX :

Jérôme Prior (3,5) : si on ne peut pas lui reprocher directement les buts encaissés, le gardien bordelais aurait peut-être pu faire mieux tout de même sur les tentatives parisiennes. On notera aussi sa sortie hasardeuse hors de sa surface sur une tête en retrait de Lewczuk.

Milan Gajic (5) : quelques montées intéressantes mais il s'est globalement concentré sur sa tâche défensive et il a eu du travail avec Di Maria.

Maxime Poundjé (5) : très offensif dans cette rencontre, le latéral gauche bordelais a souvent proposé des solutions. Ensuite, il a parfois joué plus bas pour aider Pallois face à Lucas.

Igor Lewczuk (4) : pas toujours très inspiré dans son placement et ses têtes. L'une d'entre elles n'est pas loin de tromper Prior sur une passe en retrait, puis il remet plein axe pour Matuidi qui ne parvient pas à cadrer sa reprise.

Nicolas Pallois (3) : en difficulté ce soir, notamment sur les accélérations de Lucas qui est souvent passé face à lui, le défenseur bordelais a régulièrement été dépassé et laisse partir Cavani sur le deuxième but parisien. Remplacé à la 67e par Jaroslav Plasil (non noté), devancé par Cavani sur le but du 3-1.

Grégory Sertic (4) : s'il a bien débuté son match avec un joli centre pour Malcom et un bon travail dans l'entrejeu, il provoque le coup franc sur l'ouverture du score parisienne. Il a eu de plus en plus de mal à s'imposer au milieu au fil des minutes.

Jérémy Toulalan (6) : en sentinelle, l'expérimenté milieu a réalisé un travail de sape pour compenser le placement de ses partenaires. Mais cela n'a pas suffi.

Valentin Vada (6) : le milieu argentin a apporté une touche technique au milieu de terrain pour ressortir proprement les ballons. Une belle activité avec un marquage sur Matuidi et un pressing sur le porteur du ballon pour gêner la relance parisienne.

Diego Rolan (6) : très disponible dans le jeu, l'Uruguayen n'a cessé de décrocher pour participer intelligemment à la construction. Il a su être présent aussi devant le but pour égaliser en première période.

Malcom (6,5) : l'attaquant bordelais le plus inspiré ce soir. Il s'offre une grosse opportunité en début de match et il n'a cessé de provoquer ballon au pied pour poser des soucis à la défense parisienne. Sa passe est superbe sur le but bordelais. Remplacé à la 67e par Jérémy Ménez (non noté).

François Kamano (5) : en première période, il a eu beaucoup de mal à se montrer... jusqu'à la demi-heure de jeu et sa passe décisive pour Rolan. On notera toutefois qu'il était hors-jeu sur l'action. Il n'a pas vraiment créé le danger après la pause. Remplacé à la 83e par Abdou Traoré (non noté).

PARIS SG :

Kevin Trapp (6) : un arrêt important, avec de la réussite, face à Malcom en début de match, puis plus grand-chose à faire. Il réalise tout de même une belle intervention en fin de match.

Thomas Meunier (5) : assez fébrile défensivement en début de match, il oublie Malcom sur la première occasion girondine. Plus solide au fil des minutes, il a cependant été moins présent qu'à son habitude offensivement.

Maxwell (5) : plutôt rigoureux défensivement, le Brésilien s'est montré moins inspiré offensivement. Un apport limité et plusieurs pertes de balle en début de match.

Marquinhos (6) : concentré et solide défensivement, il a fait preuve d'une belle habileté technique dans la relance et il offre une passe décisive à Cavani sur le troisième but parisien.

Thiago Silva (7) : le défenseur central parisien a encore réalisé une grosse prestation. Omniprésent dans le domaine aérien pour couper la plupart des centres bordelais, il s'offre aussi une belle occasion de la tête sur coup de pied arrêté et il est impliqué sur le troisième but. Il n'a cessé de replacer ses coéquipiers lorsque Bordeaux se montrait dangereux. Un vrai capitaine !

Adrien Rabiot (6,5) : placé en sentinelle, le milieu français a livré un match sérieux. Il a souvent coupé les trajectoires pour stopper les contres bordelais et il a bien coulissé sur le côté gauche pour permuter avec Verratti lorsque Matuidi jouait plus haut et bloquer les montées adverses dans le couloir. Un travail intelligent.

Marco Verratti (6,5) : toujours bien placé, le milieu de terrain italien a ressorti le ballon proprement et il a délivré des caviars à ses partenaires, comme cette passe sublime pour Matuidi qui bute ensuite sur Prior. Il a bien permuté avec Rabiot et rend une bonne copie. Remplacé à la 79e par Christopher Nkunku (non noté).

Blaise Matuidi (6) : il n'a pas ménagé ses efforts dans le pressing pour récupérer le ballon puis pour proposer des solutions en se projetant vers l'avant. Dommage pour lui, il loupe un duel contre Prior en première période.

Lucas (7) : l'ailier brésilien avait des jambes ce soir. Très présent devant, il a posé des soucis à ses adversaires par ses appels et ses dribbles. Il s'offre un petit pont sur Toulalan avant d'obtenir un coup franc qui permet à Di Maria d'ouvrir le score et offre une passe décisive à Cavani. Remplacé à la 88e par Alec Georgen (non noté).

Ángel Di María (8) : en l'absence de Draxler, il retrouvait une place de titulaire. Et l'Argentin n'a pas laissé passer l'occasion de briller. Auteur du premier but sur un superbe coup franc, il s'offre un doublé en fin de match. Son corner amène aussi le troisième but parisien. Emery va devoir faire des choix difficiles...

Edinson Cavani (8) : lire le commentaire ci-dessus.

BORDEAUX 1-4 PARIS SG (mi-tps: 1-1) - FRANCE - Coupe de la Ligue

Stade : Stade Matmut-Atlantique - Arbitre : C. Turpin



Buts : D. Rolan (32e) pour BORDEAUX - Á. di María (19e) E. Cavani (60e) E. Cavani (74e) Á. di María (81e) pour PARIS SG

Avertissements :



BORDEAUX : J. Prior - M. Gajic , I. Lewczuk , N. Pallois (J. Plasil, 67e) , M. Poundjé - G. Sertic , J. Toulalan , V. Vada (Abdou Traoré, 83e) - Malcom (J. Ménez, 67e) , D. Rolan , F. Kamano



PARIS SG : K. Trapp - T. Meunier , Marquinhos , Thiago Silva , Maxwell - M. Verratti (C. Nkunku, 79e) , A. Rabiot , B. Matuidi - Lucas (A. Georgen, 88e) , E. Cavani (H. Ben Arfa, 83e) , Á. di María



