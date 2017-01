Manchester United : ça commence à chauffer entre Martial et Mourinho

Moins flamboyant que la saison passée, Anthony Martial traverse une passe très compliquée avec Manchester United. Pas forcément apprécié de José Mourinho, le Français rumine et commence sérieusement à s'impatienter.

Martial au fond du trou à Manchester.

Après une belle première saison du côté de Manchester United, l'attaquant Anthony Martial (21 ans) marque le pas depuis l'arrivée sur le banc de José Mourinho. S'il assure compter sur le Français, le Portugais ne semble pas vraiment lui faire confiance.

Mourinho zappe Martial

Et pour cause, le coach mancunien a décidé de ne pas convoquer l'ancien Monégasque contre Stoke (1-1) samedi en Premier League, alors que celui-ci n'était pas blessé. Les médias britanniques expliquent ce choix en raison du match médiocre réalisé par Martial face à Liverpool (1-1) une semaine plus tôt, qui n'a franchement pas plu à Mourinho.

Forcément, cette décision a été mal vécue par le principal intéressé, qui en voudrait terriblement à son supérieur. Buteur à deux reprises en 13 rencontres de championnat depuis le coup d'envoi de l'exercice, Martial peine à s'imposer et cela ne risque pas vraiment de s'arranger.

Mourinho marque son territoire

En effet, on imagine mal Mourinho offrir sa chance à l'ex-Gone dans un futur proche alors que la course à l'Europe fait rage. Au grand dam de l'agent du joueur, qui ne comprend pas non plus pourquoi ce traitement est réservé à son client. Très critique à l'égard de Philippe Lamboley il y a quelques semaines, demandant à l'international français «de l'écouter et de ne pas suivre les conseils de son agent» qui voulait notamment l'envoyer du côté du FC Séville, Mourinho a visiblement décidé de montrer à Martial qui était le patron à Manchester. Quitte à lui mettre un peu plus encore la tête dans le sac...

