Transfert : deux recrues arrivent, discussions avec deux Brésiliens... Le LOSC accélère !

Désormais aux mains de Gérard Lopez, le LOSC s'active sur le marché des transferts. En plus du défenseur Junior Alonso et de l'attaquant Anwar El-Ghazi, qui signeront à Lille mercredi, le club nordiste discute actuellement avec deux Brésiliens : Luiz Araujo (Sao Paulo) et Gerson Santos (AS Roma).

Lille discute avec la Roma pour le Brésilien Gerson Santos.

Comme prévu, le LOSC s'apprête à enregistrer l'arrivée de Junior Alonso (23 ans). Présent à Lille depuis dimanche, le défenseur de Cerro Porteno subit actuellement des tests médicaux et devrait s'engager avec le LOSC demain mercredi. L'international paraguayen (9 sélections) sera la première recrue de Gérard Lopez, nouveau propriétaire des Dogues.

La seconde devrait être sans surprise l'attaquant Anwar El-Ghazi (21 ans). Le joueur de l'Ajax Amsterdam est attendu dans le Nord demain mercredi et devrait signer avec la formation lilloise, actuellement 14e du classement, avant la fin de la semaine, détaille L'Equipe. Son transfert devrait rapporter 7 millions d'euros à la formation néerlandaise.

Sao Paulo ne veut pas libérer Luiz Araujo

Par ailleurs, le LOSC, qui compte enregistrer l'arrivée de quatre nouveaux éléments cet hiver, des jeunes joueurs méconnus mais à fort potentiel, comme Luis Campos l'avait déjà fait à Monaco auparavant (Fabinho et Bernardo Silva par exemple), discute également avec deux Brésiliens.

Le premier, Gerson Santos (19 ans), est un milieu de terrain appartenant à l'AS Roma, qui a disputé 11 matchs avec les Giallorossi toutes compétitions confondues cette saison, pour 5 titularisations. Le second, Luiz Araujo (20 ans), est un attaquant évoluant au FC Sao Paulo. En contacts avancés avec le LOSC, ce dernier est pour le moment retenu par son entraîneur Rogerio Ceni, qui n'a pas l'intention de le libérer cet hiver.

Que pensez-vous des joueurs attendus ou espérés au LOSC ? Les connaissez-vous ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.