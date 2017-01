Real : Bale excédé par l'omnipotence de Ronaldo ?

Blessé à la cheville depuis le mois de novembre, Gareth Bale prépare son retour du côté du Real Madrid. Destiné à devenir la superstar du club espagnol dans un futur proche, le Dragon ne semble pas se satisfaire de son statut. Et pour cause, l'omnipotence de Cristiano Ronaldo agacerait sérieusement le Gallois.

Bale ne veut plus marcher dans l'ombre de Ronaldo.

Toujours en convalescence en raison d'une opération de la cheville droite, Gareth Bale (27 ans) pourrait retrouver le chemin des terrains en mars prochain avec le Real Madrid. Une bonne nouvelle pour Zinedine Zidane, qui aura besoin de sa star afin de remplir au mieux les objectifs en fin de saison. Sauf que pour les tabloïds britanniques, l'entraîneur français pourrait ne pas compter sur son ailier une année de plus.

Ronaldo prolongé, Bale énervé ?

En effet, le Gallois, qui a prolongé son contrat jusqu'en juin 2022 fin octobre, s'agacerait sérieusement du côté de la Maison Blanche. En cause, l'omnipotence de Cristiano Ronaldo (31 ans), superstar incontestée à Madrid, de plus en plus insupportable pour le demi-finaliste du dernier Euro.

S'il a répété à maintes reprises son attachement pour l'institution royale, Bale se poserait de sérieuses questions sur son avenir et n'aurait pas vraiment apprécié la récente prolongation du bail de CR7 jusqu'en juin 2021. Lui qui pensait probablement devenir la tête de gondole des Merengue pourrait finalement ne jamais l'être tant que Ronaldo restera au club.

Chelsea et MU à l'affût

Si l'information est à prendre avec des réserves évidemment, la presse anglaise annonce que Bale aurait demandé à ses agents d'explorer certaines pistes dans le Royaume, où Manchester United et Chelsea seraient prêts à des folies pour l'enrôler. Les deux clubs, qui n'ont jamais caché leur attirance pour le natif de Cardiff, pourraient sans doute faire sauter la banque afin d'atteindre leur objectif.

Joueur le plus cher de l'histoire suite à son mouvement vers la capitale espagnole pour 100 millions d'euros en 2013, Bale récupérera-t-il ce titre symbolique, laissé à Paul Pogba suite au récent transfert du Français vers Old Trafford pour 5 millions d'euros de plus ? Une possibilité qui n'est pas à écarter. En tout cas, la guerre des égos au Real n'a pas fini de faire rage...

