Europe : l'effectif le plus cher pour le Barça, une surprise sur le podium, le PSG 1er club français mais mauvais élève... Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 23/01/2017 à 13h07 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: D'après une étude de l'Observatoire du football CIES, le FC Barcelone possède l'effectif le plus cher en Europe. Un classement dominé par les grands clubs espagnols et anglais. Si le PSG est le premier représentant de Ligue 1, il est en revanche en queue de peloton concernant la valorisation économique de son effectif. Le Barça, avec sa MSN, possède l'effectif le plus cher d'Europe L'Observatoire du football CIES a publié ce lundi une étude sur la valeur des effectifs des clubs appartenant aux cinq principaux championnats européens (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France). Celle-ci est basée sur la valeur actuelle des joueurs, calculée en fonction des performances individuelles, de l'âge, de la durée du contrat, de son club ou encore de la cote sur le marché. Le Barça et le Real dominent En première position, on retrouve le FC Barcelone avec une valeur totale de l'effectif évaluée à 1,071 milliard d'euros ! Il faut dire qu'avec Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez notamment, le Barça possède des joueurs dont la valeur marchande est élevée. Son ennemi intime, le Real Madrid, suit en deuxième position avec un effectif estimé à 921 millions d'euros. Qui accompagne les deux géants espagnols sur le podium ? La réponse est surprenante puisque c'est Tottenham (799 M€) qui complète ce trio de tête. Cela peut s'expliquer notamment par les récentes prolongations de Dele Alli, Harry Kane ou encore Hugo Lloris parmi les éléments majeurs et très courtisés des Spurs. Derrière, Manchester United (700 M€) et l'Atletico Madrid (696 M€) complètent le Top 5. Autant dire que les clubs anglais et espagnols dominent ce classement. Le PSG hors du top 10 mais premier club français Une tendance confirmée avec Chelsea (682 M€), Arsenal (660 M€), Manchester City (655 M€) et Liverpool (593 M€) entre la 6e et la 9e place. Seule la Juventus Turin parvient à s'immiscer dans le Top 10 parmi les clubs ne faisant pas partie de la Premier League et de la Liga. Suivent le Bayern Munich (560 M€), Leicester (484 M€), Naples (428 M€) et le Paris Saint-Germain (418 M€). Le PSG est donc assez loin dans ce classement et paie sans doute le moins bon statut de la Ligue 1 par rapport aux autres grands championnats pour l'estimation de la valeur de ses joueurs. Premier représentant français, Paris devance Monaco (273 M€), Lyon (212 M€) et Nice (128 M€). Et l'OM dans tout ça ? Le club phocéen est loin derrière avec un effectif évalué à 62 M€. C'est derrière Bordeaux (85 M€), Lille (74 M€), Saint-Etienne (71 M€) et Toulouse (71 M€). Paris bon dernier pour la valorisation économique de son effectif... En revanche, l'Observatoire du football CIES estime que le PSG est à la traîne en ce qui concerne la valorisation économique de son effectif. Un classement effectué en calculant l'écart entre la valeur des effectifs et les montants dépensés en sommes de transfert pour les composer. Dans cette étude, Paris occupe la... 98e et dernière place ! Avec 455 M€ dépensés pour composer son effectif, le club de la capitale affiche un écart de -37 M€. Manchester United fait aussi partie des mauvais élèves avec 718 M€ dépensés et un écart de -18 M€. En bas de ce classement, on retrouve aussi Wolfsburg (-32 M€), Valence (-23 M€) ou encore Schalke 04 (-3 M€). Tout en haut, le Barça (+586 M€), Tottenham (+525 M€), l'Atletico (+497 M€), Leicester (+354 M€) et le Real (+286 M€) dominent. Lyon (+167 M€) est le club de L1 le mieux placé, grâce à sa politique basée sur la formation, devant Nice (+88 M€) et Monaco (+70 M€). 72e, l'OM (+23 M€) est à la traîne. Le TOP 20 des effectifs européens les plus chers parmi les cinq grands championnats : 1. FC Barcelone : 1,071 Md€

2. Real Madrid : 921 M€

3. Tottenham : 799 M€

4. Manchester United : 700 M€

5. Atletico : 696 M€

6. Chelsea : 682 M€

7. Arsenal : 660 M€

8. Manchester City : 655 M€

9. Liverpool : 593 M€

10. Juventus Turin : 567 M€

11. Bayern Munich : 560 M€

12. Leicester : 484 M€

13. Naples : 428 M€

14. Paris SG : 418 M€

15. Dortmund : 413 M€

16. AS Rome : 404 M€

17. Southampton : 403 M€

18. Inter Milan : 353 M€

19. Leverkusen : 323 M€

20. West Ham : 298 M€ Que vous inspirent ces classements ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS