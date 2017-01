Real : Alli, la prochaine folie de Pérez ?

Dans une forme exceptionnelle, le milieu de terrain Dele Alli fait partie des meilleurs joueurs de Premier League. Récemment prolongé par Tottenham, l'international anglais figure dans les petits papiers du Real Madrid, prêt à mettre le paquet pour l'attirer l'été prochain.

Allli dans le viseur du Real Madrid.

En l'espace de quelques mois, Dele Alli (20 ans) est passé du statut de joueur prometteur à celui de star incontournable du côté de Tottenham. Auteur de prestations de grande qualité depuis le coup d'envoi de l'exercice, l'international anglais plait forcément aux meilleurs clubs européens.

Si le Paris Saint-Germain a été cité parmi les prétendants du Britannique, c'est bien le Real Madrid qui serait le plus intéressé par les services du Spur.

Une offensive à 58 M€ ?

Selon le Daily Express, les Merengue, qui seront de nouveau autorisés à recruter l'été prochain, prépareraient une offensive d'envergure pour enrôler Alli. Ainsi, une offre de 58 millions d'euros serait dans les tuyaux afin de convaincre l'institution londonienne de céder son joyau. Suffisant pour faire craquer Tottenham ? Pas sûr.

Si Mauricio Pochettino avait annoncé un prix avoisinant les 60 millions d'euros pour laisser filer son milieu, ses récentes sorties, avec notamment 8 buts lors des 5 dernières journées de Premier League, ont forcément dû augmenter sa valeur marchande en flèche.

Tottenham, le meilleur choix pour Alli ?

Prolongé jusqu'en juin 2022 en septembre dernier, Alli s'éclate à Londres et n'a pas fini d'étonner. Opportuniste, le natif de Mitton Keynes est parvenu à faire évoluer son jeu, bien plus offensif cette saison. Pour preuve, il a déjà marqué un but de plus en championnat, onze au total, depuis le coup d'envoi de l'exercice que lors de sa première saison avec Tottenham.

S'il a tout d'une future grande star, le Real Madrid serait-il le meilleur choix pour la suite de sa carrière ? Dans l'immédiat, on a du mal y croire. Toni Kroos et Luka Modric incontournables, l'Anglais aurait du mal à s'imposer du côté de la Maison Blanche. A son âge, rester à White Hart Lane semble la meilleure solution afin de gagner en expérience. Et viser plus haut par la suite...

Alli, un bon choix pour le Real Madrid ? L'Anglais aurait-il sa place chez les Merengue ?