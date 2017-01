Avec un grand Lacazette, Lyon coule Marseille ! - Débrief et NOTES des joueurs (OL 3-1 OM)

Porté par un Alexandre Lacazette des grands soirs, l'Olympique Lyonnais a dominé l'Olympique de Marseille (3-1) ce dimanche pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Un succès convainquant pour les Gones, qui ont toujours le podium dans le viseur.

La joie d'Alexandre Lacazette, auteur d'un doublé.

L'Olympique Lyonnais a envoyé un message à la Ligue 1 : il faudra encore compter sur cette équipe pour le podium ! Dans un match intense, le club rhodanien s'est imposé face à l'Olympique de Marseille (3-1) ce dimanche lors de la 21e journée.

Avec un jeu offensif séduisant et un grand Alexandre Lacazette, les Lyonnais ont mérité ce succès face à des Phocéens trop fébriles défensivement. Au classement, l'OL reste 4e et revient à 8 points du podium (avec un match en moins). Dans le même temps, l'OM stagne à la 7e place.

Un début de match intense, Valbuena concrétise enfin !

Dans une superbe ambiance au Parc OL, le match partait sur un excellent rythme avec un pressing important des Marseillais. Entreprenants, les Phocéens investissaient le camp rhodanien et Sarr inquiétait Lopes sur un tir lointain. Malmenés durant le premier quart d'heure, les Gones retrouvaient des couleurs et Pelé réalisait deux arrêts face à Valbuena puis Tolisso.

Dans un temps-fort, l'OL poussait mais manquait d'efficacité dans la zone de vérité, à l'image d'un Lacazette repris in-extremis par Rolando devant Pelé. Et logiquement, Lyon ouvrait le score sur un magnifique tir enroulé de Valbuena (1-0, 42e). Un but dédié à Fofana, contraint de prendre sa retraite cette semaine.

Lacazette en très grande forme

Dès le retour des vestiaires, Gomis faisait passer un frisson dans le Parc OL avec une frappe juste à côté de la cage de Lopes. Dans la foulée, le portier portugais réalisait un superbe arrêt sur une tête d'Anguissa ! La réponse des Lyonnais était immédiate avec deux têtes de Rafael puis puis Yanga-Mbiwa repoussées par Pelé ! Avec le contrôle du jeu, l'OL profitait d'un tacle malheureux de Sanson vers son camp pour doubler la mise sur un tir placé de Lacazette (2-0, 61e).

Alors que l'OM semblait accuser le coup, le club phocéen relançait la partie avec un but de Doria suite à un cafouillage après un coup-franc lointain (2-1, 67e). De quoi enflammer la fin de rencontre ? Absolument pas ! Quelques minutes plus tard, Lacazette scellait la victoire des siens en profitant d'un énorme cadeau du duo Doria-Rolando pour crucifier Pelé (3-1, 75e). Quelle bourde ! En gestion, l'OL ne tremblait plus et signait un succès convainquant.

La note du match : 7/10

Un bon match en Ligue 1 ! Dans ce choc, le rythme a été élevé en début de partie avec deux équipes joueuses. Par la suite, l'OL a maîtrisé le jeu en enchaînant les vagues et les occasions en proposant un vrai spectacle. La réduction du score de l'OM aura donné un petit suspense à la fin de la partie... avant la fin du show Lacazette.

Les buts :

- Sur son côté droit, Valbuena fixe Sakai en entrant dans l'angle de la surface. Le Lyonnais se décale pour enrouler un tir magnifique au second poteau de Pelé (1-0, 42e).

- En revenant vers son camp, Sanson réalise un tacle pour couper une passe adverse. Malheureusement, le ballon se retrouve dans la course de Lacazette, qui ajuste Pelé en un-contre-un (2-0, 61e).

- Sur un coup-franc lointain de Sanson, Doria profite d'un cafouillage avec Morel pour fusiller Lopes à bout portant (2-1, 67e).

- Profitant d'une mauvaise relance du duo Doria-Rolando, Lacazette fait face à Pelé, qui élimine par une feinte de frappe pour ensuite pousser le ballon dans le but vide (3-1, 75e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Alexandre Lacazette (9/10)

Quel match pour l'avant-centre ! Omniprésent, il a effectué des efforts impressionnants, notamment dans son repli défensif, sans perdre de son activité en attaque avec des mouvements excellents. Dans tous les bons coups, il a été malheureusement en échec sur ses premières occasions, en étant dominé par Pelé ou repris in-extremis. Profitant d'un tacle malheureux de Sanson, il s'est présenté devant le portier de l'OM et a réalisé le break d'un tir placé... avant de s'offrir un doublé sur un nouveau cadeau de Marseille. Excellent.

LYON :

Anthony Lopes (6) : un match assez étrange pour le portier de l'OL. Bien présent sur la frappe lointaine de Sarr, le gardien n'a pas été serein sur ses sorties loin de sa cage avec deux dégagements qui auraient pu permettre à l'OM d'être dangereux. Heureusement pour lui, ses partenaires l'ont bien aidé sur ces deux actions chaudes. Sur le reste de la partie, il a été à la hauteur avec notamment un arrêt sur une tête d'Anguissa.

Rafael (7) : dans son couloir droit, le Brésilien a été globalement irréprochable défensivement en étant finalement peu en danger face à Sarr. Offensivement, il a été intéressant avec des montées tranchantes pour perturber un Doria déjà fébrile et a été essentiel dans le développement du jeu des Lyonnais.

Mapou Yanga-Mbiwa (6,5) : auteur d'un tacle non maîtrisé sur Gomis, le défenseur central a été rapidement averti mais a tout de même livré une copie intéressante dans son duel avec le buteur de l'OM. Physiquement, il a répondu présent en récupérant de nombreux ballons.

Emanuel Mammana (6) : pour son grand retour dans l'équipe de l'OL, l'Argentin a été à la hauteur. En l'absence de Mouctar Diakhaby, le défenseur central a affiché un visage séduisant en intervenant sur plusieurs actions chaudes de l'OM.

Jérémy Morel (6,5) : visé par les critiques de certains supporters lyonnais ces derniers temps, le latéral gauche a répondu de la meilleure des manières ! Auteur de plusieurs retours importants, il a été bon et n'a pas laissé Thauvin prendre le meilleur sur lui. Dans son couloir, il a effectué de bonnes montées en combinant parfaitement avec Valbuena. Seul bémol, ce cafouillage sur la réduction du score de Doria.

Maxwell Cornet (6) : face à un Doria peu habitué à ce poste de latéral gauche, le jeune lyonnais a tenté d'en profiter en provoquant le Brésilien. Et si l'ailier a souvent pris le meilleur sur son adversaire direct, il n'a pas souvent fait le bon choix et a été repris par un autre défenseur phocéen. Mais sa vitesse a tout de même été un atout pour les siens.

Maxime Gonalons (7,5) : une performance convaincante pour le capitaine de l'OL dans l'entrejeu. Très actif à la récupération, il a coupé de nombreuses passes des Marseillais et a été propre dans ses relances. Solide et sérieux.

Corentin Tolisso (7) : une grosse activité pour le milieu de terrain. Egalement précieux pour ratisser les ballons dans le coeur du jeu, le Français s'est énormément projeté et a bien combiné avec ses coéquipiers pour réaliser des décalages, avec notamment plusieurs bonnes passes pour lancer Lacazette. Remplacé à la 84e minute par Jordan Ferri (non noté).

Mathieu Valbuena (8) : par respect pour son ancien club, l'ex-Marseillais n'a pas célébré son but... mais il a fait terriblement mal aux Phocéens ! En grande forme, il a fait vivre un enfer à Sakai par sa vivacité et a été logiquement récompensé par ce magnifique but d'une frappe enroulée sur le côté. Dans le jeu, il a été à son avantage malgré un léger déchet. Remplacé à la 78e minute par Memphis Depay (non noté), qui a été acclamé par le public du Parc OL pour ses débuts.

Nabil Fekir (6) : on sent que l'international français n'est pas encore à son meilleur niveau physique. Un peu trop lourd, il n'a pas réussi à faire la différence individuellement et a été souvent repris. Par contre, son sens du jeu a été intéressant avec notamment des remises de qualité pour combiner avec ses partenaires. Remplacé à la 70e minute par Lucas Tousart (non noté).

Alexandre Lacazette (9) : lire le commentaire ci-dessus.

MARSEILLE :

Yohann Pelé (3,5) : prendre 3 buts n'est jamais un bon signe pour un gardien. Pas forcément bien placé sur l'ouverture du score, il n'a rien à se reprocher sur le 2e but, mais a été trop facilement éliminé par Lacazette sur la dernière réalisation de l'OL. Malgré tout, il a réalisé plusieurs parades pour éviter un score plus lourd en faveur de Lyon.

Hiroki Sakai (3) : match délicat pour le Japonais. Moins présent qu'à son habitude offensivement, le latéral droit a été en souffrance face à un Valbuena inspiré. Sur l'ouverture du score, il ne doit pas laisser autant d'espace à son adversaire direct...

Rod Fanni (3) : déjà en difficulté face à l'AS Monaco la semaine dernière, le défenseur central a été complétement dominé par Lacazette sur cette partie. Constamment en retard sur les appels dans son dos, il a été pris sur de nombreuses occasions franches de l'OL, notamment sur le 2e but...

Rolando (2) : comme ses partenaires en défense, il a été mauvais... S'il a limité les dégâts en première période avec notamment une excellente intervention sur Lacazette, le Portugais a complétement coulé au retour des vestiaires avec notamment une implication directe sur le dernier but des Lyonnais. Une bourde qui a bien évidemment un énorme impact.

Doria (3) : tant que l'OM bricolera à ce poste, le club phocéen sera en difficulté. Titularisé à gauche, le défenseur central de métier a éprouvé de très grosses difficultés défensives dans son duel avec Cornet. Paradoxalement, le Brésilien a tout de même relancé son équipe avec ce but inscrit à la suite d'un coup-franc... avant d'être coupable sur le 3e but des Lyonnais. Une mauvaise soirée.

Franck Anguissa (5,5) : placé dans un rôle de sentinelle en l'absence de William Vainqueur, le Camerounais n'a pas démérité avec une énorme activité défensive. Cependant, il a été brouillon dans ses relances et a été parfois trop facilement éliminé dans l'axe. Globalement, il n'a tout de même pas démérité.

Morgan Sanson (3,5) : pour ses grands débuts avec l'OM, le milieu a livré une performance mitigée. Auteur d'un bon début de partie, il s'est ensuite éteint et a semblé perdu dans son positionnement sur la pelouse. Malheureux sur le 2e but des Rhodaniens avec un tacle pour lancer Lacazette, il s'est un peu rattrapé avec son implication sur le but de Doria. Maigre consolation.

Maxime Lopez (4) : comme ses partenaires dans l'entrejeu, le jeune milieu a réalisé un début de match intéressant grâce à sa qualité technique. Mais par la suite, il a été en difficulté lors de la grosse période de domination des Lyonnais. Courir après le ballon, ce n'est pas sa force. Remplacé à la 65e minute par Romain Alessandrini (non noté).

Florian Thauvin (4) : l'ailier n'a pas ménagé ses efforts sur son aile, mais Morel a tout simplement pris le meilleur sur lui sur l'ensemble de la rencontre. Malgré ses nombreuses tentatives, il a été globalement en échec. Remplacé à la 88e minute par Saîf-Eddine Khaoui (non noté).

Bafetimbi Gomis (3,5) : face à son ancienne équipe, le buteur n'a pas réussi à faire la différence. Même s'il a décroché pour aider ses partenaires, il a perdu plusieurs ballons et n'a pas été efficace devant le but avec simplement une frappe à l'entrée de la surface non cadrée.

Bouna Sarr (3,5) : intéressant en début de partie avec notamment une frappe lointaine intéressante, l'ailier n'a plus du tout existé par la suite. Forcé à revenir défendre par Rafael, il n'a pas été à son avantage. Remplacé à la 65e minute par Rémy Cabella (non noté).

LYON 3-1 MARSEILLE (mi-tps: 1-0) - FRANCE - Ligue 1 / 21e journée

Stade : Parc Olympique Lyonnais - Arbitre : R. Buquet



Buts : M. Valbuena (43e) A. Lacazette (61e) A. Lacazette (75e) pour LYON - Doria (67e) pour MARSEILLE

Avertissements : M. Yanga-Mbiwa (37e) , pour LYON - R. Fanni (48e) , H. Sakai (85e) , pour MARSEILLE



LYON : Anthony Lopes - Rafael , M. Yanga-Mbiwa , E. Mammana , J. Morel - M. Cornet , M. Gonalons , C. Tolisso (J. Ferri, 85e) , M. Valbuena (M. Depay, 79e) - N. Fekir (L. Tousart, 71e) , A. Lacazette



MARSEILLE : Y. Pelé - H. Sakai , R. Fanni , Rolando , Doria - A. Zambo Anguissa , M. Sanson - F. Thauvin (S. Khaoui, 89e) , M. Lopez (R. Alessandrini, 66e) , B. Sarr (R. Cabella, 66e) - B. Gomis



L'ambiance était magnifique au Parc OL



Les Gones ont rendu un hommage à Fofana après le but de Valbuena (1-0, 42e)



La célébration de Lacazette après sa première réalisation (2-0, 61e)



"Passeur décisif" malheureux pour Lacazette sur un tacle, Sanson a réalisé des débuts mitigés



Après la réduction du score de Doria, Lacazette a scellé la partie (3-1, 75e)



Depay a effectué ses premiers pas en fin de partie