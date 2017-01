Monaco : Germain révèle les secrets de la meilleure attaque d'Europe

Après une petite baisse de régime, l'AS Monaco a bien réagi en corrigeant l'Olympique de Marseille (4-1) le week-end dernier en championnat. Preuve que les Monégasques n'ont pas perdu leur efficacité offensive liée à plusieurs paramètres selon l'attaquant Valère Germain.

Valère Germain prend son pied à Monaco.

L'AS Monaco a repris ses bonnes habitudes. Moins performants entre la fin d'année 2016 et les premiers matchs qui ont suivi la reprise, les hommes de Leonardo Jardim ont remis les pendules à l'heure contre l'Olympique de Marseille (4-1) au Vélodrome dimanche dernier en championnat.

Une nouvelle démonstration afin de confirmer que l'ASM fait bien partie des prétendants au titre, et qu'elle possède la meilleure attaque parmi les cinq grands championnats européens (60 buts inscrits en 20 journées). Mais quel est le secret du club de la Principauté ?

Monaco aime assommer ses adversaires

Dans un entretien accordé à beIN Sports, Valère Germain (26 ans) a tout expliqué. «On a toujours envie de démarrer fort les matchs, d'aller presser haut l'adversaire, de faire mal d'entrée et dans les moments forts du match, a confié l'attaquant monégasque. Comme cela a été le cas contre Marseille où l'on a marqué juste avant et juste après la mi-temps. Cette saison, on sait saisir les opportunités dans les bons moments.» Et peu importe si la victoire est déjà assurée.

«L'autre chose importante cette saison, c'est que quand on gagne 1-0 ou 2-0, on continue de pousser et de se créer des occasions, a ajouté l'ancien Niçois. On fait des choses assez simples, on essaye de jouer avec le moins de touches possibles et avec le plus de mouvement possible. Le danger peut venir de partout en plus, on voit qu'il y a eu beaucoup de buteurs différents.» Il faut dire que le leader de L1, avant le début de la 21e journée, possède un effectif de qualité.

Un effectif riche en quantité et en qualité

Andrea Raggi, João Moutinho, Kylian Mbappé, Guido Carrillo… Soit la composition du banc monégasque à Marseille. De quoi impressionner Germain. «On se sent fort depuis le début de la saison. On sait qu'on a un effectif de qualité. Quand je parle d'effectif, ce ne sont pas seulement 10 ou 11 joueurs, le coach peut s'appuyer sur un groupe de 15-18 joueurs qui sont tous à un niveau équivalent», a estimé le natif de Marseille.

«Quand on voit le banc de touche de l'ASM contre l'OM, c'était assez impressionnant. Il n'y a pas de remplaçants et de titulaires, il y a beaucoup de titulaires, a-t-il assuré. Ceux qui débutent la rencontre doivent toujours se donner à 100% parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de concurrence.» Encore en lice dans toutes les compétitions, Monaco a les armes pour remporter au moins un titre cette saison.

