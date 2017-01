West Ham : Dimitri Payet se rapproche encore de l'OM !

Déterminé à quitter West Ham cet hiver, le milieu offensif Dimitri Payet se trouverait actuellement à Marseille en attendant un éventuel accord entre les deux clubs. Et d'après le Daily Mail, les Hammers sont désormais prêts à le vendre pour environ 29 millions d'euros.

Dimitri Payet bientôt annoncé à Marseille ?

«Il n'y a rien de nouveau, la seule chose bien c'est que nous sommes le 21 janvier, donc tout ça va se terminer dans 10 jours. Je ne vais rien dire de nouveau, il y a deux possibilités : soit il reste, soit il part. C'est un grand joueur, il a une certaine valeur et s'il part, on ne demande pas des sommes folles. On demande même moins d'argent que ce qu'il vaut vraiment.»

Devant les médias samedi, l'entraîneur de West Ham Slaven Bilic s'est montré encore un peu plus ouvert au départ de Dimitri Payet. Totalement opposé à la vente du Français dans un premier temps, le technicien croate a été sûrement rassuré par les deux récentes victoires des Hammers sans lui.

Payet disponible contre 29 M€ ?

Après cette sortie de Bilic, les médias anglais se sont bien évidemment demandés quel montant était réclamé par West Ham pour la vente de Payet... Pour le Daily Mail, le club londonien est désormais prêt à vendre le Français contre un chèque estimé à 29 millions d'euros. Une information crédible qui concorde avec les propos tenus par le coach des Hammers.

Si cette nouvelle venait à se confirmer, elle devrait entraîner le transfert de Payet à l'Olympique de Marseille, puisque le club phocéen aurait proposé environ 30 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur de 29 ans. Déterminé depuis plusieurs semaines à revenir sur la Canebière, le Français se trouverait d'ores et déjà à Marseille...

Nice, PSG... Des rumeurs farfelues dans les tabloïds

Si Payet semble donc de plus en plus proche d'un retour au sein du club olympien, les tabloïds anglais continuent d'écrire sur ce feuilleton. Ainsi, le Mirror indique que Nice serait entré dans la course pour obtenir le prêt du Réunionnais lors de la seconde partie de la saison en prenant en charge seulement une partie de son salaire. Sur le papier, cette hypothèse paraît peu vraisemblable car l'OGCN ne pourrait pas se permettre un tel investissement et West Ham n'a aucun intérêt à le prêter.

Autre bruit de couloir provenant du Daily Express, une tentative du Paris Saint-Germain pour l'ancien Marseillais ! Cependant, après l'arrivée de Julian Draxler, le club de la capitale n'a absolument pas besoin de se renforcer à ce poste et ces rumeurs pourraient simplement être lancées pour mettre la pression sur l'OM. Mais en réalité, le transfert de Payet vers Marseille semble en bonne voie...

