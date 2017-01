Transfert : à quoi joue Liverpool avec Sakho ?

Mis au placard par Jürgen Klopp depuis le début de la saison, le défenseur central Mamadou Sakho n'a toujours pas quitté Liverpool. Et pour cause, les dirigeants des Reds demandent 23 millions d'euros pour céder le Français. Une somme qui effraie les prétendants de l'ancien Parisien.

Mamadou Sakho condamné à rester au placard ?

Mais où est passé Mamadou Sakho (26 ans) ? Taulier de la défense de Liverpool au printemps dernier, le Français a complètement disparu des radars. La faute à une suspension par l'UEFA à la fin du dernier exercice suite à son affaire de dopage puis à son renvoi de la préparation estivale aux Etats-Unis après ses nombreux retards.

Placardisé par Jürgen Klopp depuis, le solide roc n'a disputé aucune rencontre cette saison avec l'équipe professionnelle et se contente de s'entretenir avec les jeunes des Reds.

Liverpool refuse une offre de prêt

Désireux de convaincre l'Allemand au départ, Sakho s'est fait une raison et cherche désormais une porte de sortie. Sa situation compliquée n'a bien évidemment pas échappé à de nombreuses formations anglaises, dont Crystal Palace ou encore West Bromwich Albion, mais également en France où Nice, Lille et même l'Olympique de Marseille sont venus prendre la température.

Sauf que le prix de 23 millions d'euros fixé par ses supérieurs semble rebuter l'ensemble des prétendants du joueur. Ainsi, le site Tutto Mercato Web nous informe que Southampton, qui va perdre José Fonte en partance pour West Ham et où Sakho souhaiterait se relancer, a vu son offre de prêt être rejetée par Liverpool, intransigeant dans ce dossier.

Le temps joue contre Sakho... et Liverpool

A l'approche de la fin du mercato hivernal, on se demande si l'international tricolore va vraiment quitter Anfield Road et ne pas vivre une seconde partie de saison aussi blanche que la première. Car dans cette affaire, on a du mal à comprendre la position de Liverpool. En effet, il paraît peu probable de voir un club intéressé par l'ancien Parisien mettre autant d'argent sur un élément qui n'a plus joué depuis près de neuf mois, qui plus est indésirable.

A moins d'un coup de génie, la direction des Scousers ne devrait pas récupérer un chèque plus important que les 19 millions d'euros déboursés à l'été 2013 au Paris Saint-Germain pour la venue du joueur. A part si la Chine passe par-là...

Que pensez-vous de la situation de Mamadou Sakho ? Trouvez-vous la position de Liverpool intelligente dans ce dossier ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...