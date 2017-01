Transfert : le PSG ne laisse pas le choix à Augustin

Alors qu'il souhaite rester au Paris Saint-Germain et y gagner du temps de jeu, Unai Emery veut toujours prêter Jean-Kévin Augustin. Les champions de France ne laissent pas vraiment le choix à leur jeune attaquant. Au risque de le froisser...

Le PSG souhaite voir partir Jean-Kévin Augustin en prêt.

Alors qu'il envisage désormais de ne pas recruter de doublure à Edinson Cavani, le Paris Saint-Germain ne souhaite pas pour autant promouvoir Jean-Kévin Augustin (19 ans). Non retenu pour le déplacement à Rennes samedi, le jeune attaquant parisien faisait pendant ce temps-là le bonheur de la réserve en inscrivant un doublé face à Vitré (3-0).

Malgré ça, le PSG n'a pas changé d'avis concernant Augustin. Il est toujours question d'un prêt pour l'attaquant. «Augustin est toujours dans le groupe, mais on ne peut pas faire jouer tout le monde à chaque match» , a ainsi commenté Patrick Kluivert après la victoire parisienne à Rennes (1-0).

Le Borussia Dortmund le veut... mais pas seulement pour un prêt

Problème, Augustin n'a aucune envie de partir. Même provisoirement. Encore moins si le PSG renonce à enrôler un nouvel attaquant. En le poussant à aller chercher du temps de jeu ailleurs, la direction parisienne prend donc le risque de froisser son espoir... et de le perdre définitivement. «Quand on met les gens de côté, forcément ils s'éloignent...» , lâchait ainsi Augustin sur Instagram en début de semaine avant de livrer une explication vaseuse au sujet de son message.

Paris ne lui laissant pas vraiment le choix, le jeune attaquant devrait donc être prêté cet hiver. Saint-Etienne, Montpellier, Rennes et Nantes sont notamment intéressés. Mais aussi le Borussia Dortmund. Et le club allemand voit plus loin qu'un simple prêt pour Augustin puisqu'il envisage d'en faire le successeur de Pierre-Emerick Aubameyang, possible partant l'été prochain.

Avant de faire son bonheur, on se souvient qu'Adrien Rabiot, à l'issue de son prêt convaincant à Toulouse (de janvier à juin 2013), était revenu à Paris avec l'envie récurrente d'en repartir pour continuer à s'épanouir ailleurs. Si les choses ont finalement tourné dans le bon sens pour le milieu de terrain, en sera-t-il de même pour Augustin ?

Que pensez-vous d'Augustin ? Le PSG a-t-il raison de vouloir le prêter contre son gré ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.