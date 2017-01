Chelsea : clash avec le staff et Conte, offre folle de la Chine... Diego Costa prêt à mettre les voiles ?

Étincelant depuis le début de la saison, l'attaquant Diego Costa pourrait néanmoins quitter Chelsea cet hiver. Et pour cause, l'international espagnol aurait des relations très tendues avec le staff et l'entraîneur des Blues, Antonio Conte, suite à une récente offre complètement folle venue de Chine.

Diego Costa, cap sur la Chine ?

Après une saison 2015-2016 décevante avec Chelsea, Diego Costa (28 ans) a repris du poil de la tête. Meilleur buteur de Premier League avec 14 réalisations en 19 matchs, intenable sur le front de l'attaque, l'Espagnol plane sur le championnat anglais. Pour combien de temps encore ? Plus beaucoup selon les dernières indiscrétions.

Clash avec le staff et Conte

En effet, le sulfureux buteur des Blues aurait eu une vive altercation avec le staff médical. En cause, une blessure au dos qui n'a pas convaincu les employés du club londonien, soutenus par Antonio Conte, pas satisfait de la condition physique de son poulain. En colère, Costa aurait refusé de s'entraîner durant trois jours, ce qui aurait provoqué l'hystérie du coach italien.

Également très sanguin, le boss du leader de Premier League a pris une décision radicale en privant son buteur du déplacement à Leicester, ce samedi (18h30), selon les informations des médias britanniques. Une décision peu anodine d'autant plus que Chelsea reste sur une défaite en championnat face à Tottenham (0-2).

Costa déstabilisé par une offre folle venue de Chine ?

Mais les tabloïds anglais vont plus loin et avancent une hypothèse pour expliquer cette tension entre le joueur et son coach. Convoité, le Brésilien de naissance aurait reçu une proposition de salaire de 34 millions d'euros du club chinois du Tianjin Quanjian, prêt à signer un chèque de 92 millions d'euros pour convaincre les Blues de le céder.

Des chiffres colossaux qui déstabiliseraient l'ex-Rojiblanco. A ce titre, Sky Sports révèle une anecdote croustillante. Excédé par le comportement de son numéro 9, Conte aurait lancé un «Barre-toi en Chine» pour lui exprimer son mécontentement. Si le joueur a tenu à calmer le jeu sur Instagram en postant une photo légendée «Come on Chelsea» dans la soirée de vendredi à samedi, rien n'est dit qu'il ne mettra pas les voiles dans les prochains jours...

