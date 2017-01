PSG : priorité de Lyon, Depay intéresse Kluivert

Toujours à la recherche d'une doublure pour Edinson Cavani, le Paris Saint-Germain se penche sur le dossier Memphis Depay, la priorité de l'Olympique Lyonnais qui a affiché ses intentions. Mais avec son directeur du football Patrick Kluivert, le champion de France possède un atout important pour convaincre l'attaquant de Manchester United.

Memphis Depay intéresse de nouveau le PSG.

«Memphis Depay est un joueur sur lequel j'ai fixé une priorité. Il est percutant, puissant, capable de marquer et faire marquer. Il est complet.» Interrogé vendredi en conférence de presse, l'entraîneur Bruno Genesio a confirmé l'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour Memphis Depay (22 ans).

Une piste que Lyon avait pourtant démentie, probablement afin d'éviter la concurrence sur un dossier très complexe. Non retenu par son manager José Mourinho, l'attaquant polyvalent de Manchester United n'est pas disponible pour un prêt.

Le PSG complique la donne pour l'OL

Le club mancunien réclame 17 M€ pour un transfert définitif, et non pas 15 M€ (bonus compris), soit le montant de la proposition lyonnaise balayée par le Portugais. «L'offre que nous avons reçue pour lui est très loin d'être raisonnable» , a réagi le technicien. Et comme l'OL le craignait, un nouveau paramètre pourrait encore compliquer la donne. Selon The Sun, le Paris Saint-Germain s'intéresserait également à Depay !

Kluivert connaît bien Depay

L'idée viendrait surtout du directeur du football Patrick Kluivert qui connaît bien son compatriote néerlandais. En effet, le dirigeant faisait partie du staff de Louis van Gaal avec les Pays-Bas lors du Mondial 2014. Une compétition qui avait permis à Depay, souvent utilisé comme avant-centre lors de la phase finale aux côtés de Robin van Persie lors des ses entrées en jeu, de se révéler, d'où la première tentative du PSG en 2015, juste avant sa signature à Manchester United.

Malgré son avance dans les négociations avec MU, l'OL ferait bien de se méfier du club francilien et de son atout Kluivert, déterminé à trouver une doublure à Edinson Cavani. D'autant que les 17 M€ réclamés pour l'ancien joueur du PSV Eindhoven, avec lequel il a inscrit 50 réalisations en 124 rencontres toutes compétitions confondues, ne représentent pas un obstacle insurmontable pour Paris. On pourrait donc retrouver Depay en Ligue 1, mais pas forcément au club annoncé...

