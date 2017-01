Monaco a souffert mais verra les demies ! - Débrief et NOTES des joueurs (Sochaux 1-1 (3-4 tab) Monaco)

L'AS Monaco s'est fait peur mais décroche sa qualification pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Longtemps menés au score, les Monégasques s'imposent lors de la séance de tirs au but à Sochaux (1-1, 4-3 tab).

Bernardo Silva face aux Sochaliens

Après l'OM en 8es de finale, Sochaux pensait pouvoir faire tomber Monaco en quarts de finale de la Coupe de la Ligue ce mardi soir. Cela s'est joué à peu de choses puisque les Sochaliens ont livré un gros match mais s'inclinent lors de la séance des tirs au but (1-1, 4-3 tab) après avoir concédé l'égalisation dans les dix dernières minutes de la seconde période.

Sochaux surprend Monaco

Gênés dès l'entame de match par le pressing sochalien, les Monégasques avaient du mal à entrer dans la partie. Et si Carrillo s'offrait la première grosse occasion, c'est Sochaux qui ouvrait le score par Andriatsima après une perte de balle de Raggi (1-0, 16e). Le stade Bonal pouvait exploser et fêter cette ouverture du score assez logique.

Derrière, l'ASM aurait pu égaliser sur une tête de Carrillo repoussée par un arrêt magnifique de Dilo, mais les hommes de Leonardo Jardim étaient au bord de la rupture face à des Lionceaux très dangereux sur des contres éclairs. Si le club de la Principauté posait le pied sur le ballon ensuite, les locaux étaient peu inquiétés et s'offraient même quelques opportunités avec notamment une frappe d'Honorat contrée. Et juste avant la pause, Subasic stoppait de justesse Karanovic qui se blessait sur l'action.

Les Sochaliens craquent !

Au retour des vestiaires, le pressing du FCSM était moins intense et Monaco en profitait pour s'installer dans la moitié de terrain adverse. Mais les Monégasques manquaient d'imagination et sollicitaient Dilo sur des frappes lointaines de Bakayoko et Lemar. Malgré une belle opportunité manquée par Ilaimaharitra, les Lionceaux avaient les jambes lourdes en fin de rencontre et finissaient par céder sur une volée de Moutinho (1-1, 83e) !

Dans la foulée, Falcao pensait envoyer l'ASM en demi-finale mais le but du Colombien était refusé pour une position de hors-jeu de Carrillo, jugée gênante. La décision se faisait donc lors de la séance des tirs au but. Et à ce petit jeu, ce sont les Monégasques qui l'emportaient. Ilaimaharitra manquait sa tentative en trouvant le poteau de Subasic, puis Dilo stoppait le tir de Carrillo. Mais Sao l'envoyait au-dessus et condamnait les Lionceaux.

La note du match : 7/10

Très beau match dans une belle ambiance à Bonal. Les Sochaliens ont offert une première période de qualité en bougeant l'ogre monégasque avec des contres rapides et un superbe état d'esprit. En seconde période, Monaco a montré un meilleur visage, mais loin d'être parfait, pour arracher une égalisation dans la douleur. La séance de tirs au but a ajouté un peu plus de suspense dans cette partie.

Les buts :

- Honorat récupère un ballon sur une passe de Raggi et sert Karanovic dans l'axe. L'attaquant sochalien fixe la défense monégasque et décale Andriatsima sur le côté gauche de la surface. Le Malgache bat Subasic d'un tir croisé du gauche qui heurte le montant droit avant de franchir la ligne (1-0, 16e).

- Falcao tente sa chance aux 20 mètres mais le ballon est repoussé par Dilo. Moutinho a bien suivi et reprend d'une volée du droit imparable dans la lucarne droite (1-1, 83e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Franck Honorat (7,5/10)

Omniprésent ce soir, le joueur prêté par Nice a réalisé un super boulot ! Débordant d'énergie, il a gratté de nombreux ballons en perturbant la relance des Monégasques et c'est lui qui récupère sur le but sochalien. Son activité et ses accélérations ont fait souffrir ses adversaires. Il offre de véritables ballons de but à Karanovic et Ilaimaharitra, qui n'ont pas su conclure. Remplacé à la 73e par Thomas Robinet (non noté).

SOCHAUX :

Christopher Dilo (7) : le gardien sochalien a fait un bon match avec notamment un superbe arrêt sur une tête de Carrillo puis sur une tête de Silva détournée par Gibaud. Vigilant sur les frappes lointaines en seconde période, il ne peut rien sur le missile de Moutinho. Il stoppe la tentative de Carrillo lors de la séance des tirs au but.

Mickaël Alphonse (6) : solide dans son couloir droit, il n'a pas laissé passer Lemar et Jean en première période. L'entrée de Sidibé à la pause lui a rendu la tâche un peu plus difficile.

Florent Ogier (5) : il est battu deux fois par Carrillo en première période, mais il s'est bien repris ensuite.

Pierre Gibaud (5,5) : assez peu inquiété en première période, il a eu plus de travail durant le second acte avec l'entrée en jeu de Silva. Il n'est pas loin de marquer contre son camp sur une tête du Portugais.

Ibrahima Konaté (7) : le jeune défenseur de 17 ans a réalisé un match bluffant. Solide dans les duels, il sort un tacle énorme devant Silva avant de se relever pour repousser la tentative du Monégasque. Un joueur à suivre.

Franck Honorat (7,5) : lire le commentaire ci-dessus.

Johann Ramaré (6) : une belle présence dans le pressing pour perturber les milieux monégasques en grattant de nombreux ballons. Emoussé physiquement durant le second acte, il effectue un gros retour en fin de match.

Marco Ilaimaharitra (6) : une grosse activité devant sa défense ! Il n'a cessé de couper les transmissions monégasques pour relancer proprement ensuite. Malheureusement, il manque sa tentative durant la séance des tirs au but.

Florin Berenguer (6) : en première période, il a participé comme toute son équipe au pressing intense imposé aux Monégasques. Ses remontées ballon au pied ont fait des dégâts sur les contres sochaliens. Repositionné dans l'axe après la pause, il a continué à travailler dur à la récupération. Remplacé à la 78e par Jean Ruiz (non noté).

Goran Karanovic (5,5) : il n'a pas toujours fait les bons choix mais son service pour Andriatsima est en revanche impeccable sur le but sochalien. Il loupe une grosse occasion juste avant la pause sur laquelle il se blesse au genou et doit sortir sur civière. Remplacé à la 46e par Moussa Sao (3), assez peu en vue et qui envoie son tir au but dans les tribunes.

Faneva Imà Andriatsima (7) : présent sur tout le front de l'attaque, il n'a cessé de proposer des solutions et de redescendre pour faire le pressing. Une activité énorme récompensée par un but.

MONACO :

Danijel Subasic (6) : le gardien monégasque doit s'incliner sur le but sochalien mais il réalise ensuite une belle intervention devant Karanovic juste avant la pause. Il n'a pas eu à s'employer durant la séance des tirs au but puisque les Sochaliens ont raté le cadre à deux reprises.

Almamy Touré (5) : en difficulté dans les duels sur son côté droit en première période, il est trop passif sur le but sochalien. Du mieux après la pause, la fatigue des Sochaliens l'aidant à prendre le dessus. Globalement encore un peu tendre.

Kamil Glik (5,5) : le roc polonais n'est pas irréprochable sur le but sochalien en laissant l'espace à Andriatsima mais il a réalisé une partie globalement maîtrisée.

Jemerson (6) : le défenseur brésilien a été l'auteur de plusieurs bons jaillissements et notamment d'un superbe tacle sur Bérenguer dans sa surface.

Andrea Raggi (3) : positionné dans le couloir gauche, l'Italien n'était clairement pas à l'aise ce soir. Sur son mauvais pied, il n'a rien apporté offensivement et sa passe contrée amène le but sochalien. Remplacé à la 46e par Djibril Sidibé (6), bien plus rassurant défensivement et entreprenant offensivement.

Corentin Jean (4) : il s'est distingué en début de rencontre avec un tacle non maîtrisé sur le gardien sochalien qui a provoqué la colère de ses adversaires. Derrière, il a tenté de se rendre disponible mais il a peu fait de différences. Remplacé à la 46e par Bernardo Silva (6), dont l'entrée a fait beaucoup de bien à son équipe grâce à son apport technique.

João Moutinho (6,5) : préféré à Fabinho ce soir, il n'a pas eu l'apport attendu à la récupération en première période. Mais il était tout de même le milieu monégasque le plus adroit pour conserver le ballon et orienter le jeu. Une prestation aboutie récompensée par un but salvateur en fin de match.

Tiémoué Bakayoko (4) : si rayonnant depuis le début de la saison, le milieu monégasque est passé au travers de sa première période. Des passes complètement loupées avec plus d'une dizaine de ballons perdus lors des 45 premières minutes. Plus appliqué en seconde période et un apport offensif supérieur.

Thomas Lemar (4) : trop de mauvais choix et de passes manquées pour l'ailier monégasque qui n'était pas dans un grand soir. S'il a été un peu meilleur après la pause, sa prestation globale reste tout de même assez décevante.

Valère Germain (4) : habituellement si disponible pour faire le lien entre l'attaque et le milieu, l'attaquant monégasque n'a pas réussi à se mettre en avant ce soir. Remplacé à la 68e par Radamel Falcao (non noté), dont le tir repoussé amène l'égalisation.

Guido Marcelo Carrillo (5) : le joueur offensif monégasque le plus en vue en première période avec une belle présence dans les airs sur deux occasions de la tête. Cependant, il manque une belle opportunité en début de match après avoir devancé Ogier et rate son tir au but.

SOCHAUX 1-1 MONACO (mi-tps: 1-0) - FRANCE - Coupe de la Ligue

Stade : Stade Auguste-Bonal - 15.362 spectateurs - Arbitre : M. Lesage



Buts : F. Andriatsima (16e) pour SOCHAUX - João Moutinho (83e) pour MONACO

Avertissements : I. Konaté (55e) , M. Alphonse (58e) , pour SOCHAUX - C. Jean (6e) , K. Glik (64e) , pour MONACO



SOCHAUX : C. Dilo - M. Alphonse , F. Ogier , P. Gibaud , I. Konaté - F. Honorat (T. Robinet, 74e) , J. Ramaré , M. Ilaimaharitra , F. Berenguer (J. Ruiz, 78e) - G. Karanovic (M. Sao, 46e) , F. Andriatsima



MONACO : D. Subasic - A. Touré , K. Glik , Jemerson , A. Raggi (D. Sidibé, 46e) - C. Jean (Bernardo Silva, 46e) , João Moutinho , T. Bakayoko , T. Lemar - V. Germain (Falcao, 68e) , G. Carrillo



Sochaux avait pourtant ouvert le score (1-0, 16e)

La joie des Monégasques après la qualification

Le Monégasque Sidibé peut avoir le sourire

Subasic n'a pas eu d'arrêt à faire lors de la séance de tirs au but