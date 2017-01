Les 8 infos à savoir sur Nantes-Nancy (0-2) : le réalisme nancéien, première pour Conceição, le missile de Cuffaut...

Nancy ultra-réaliste, fin de série pour Conceição, le missile de Cuffaut, Sala ne profite pas d'un claquage, une occasion inespérée... Découvrez les faits marquants du quart de finale de Coupe de la Ligue Nantes-Nancy (0-2).

Cuffaut a inscrit un beau but pour Nancy

Nancy jouera les demi-finales de la Coupe de la Ligue ! Le club lorrain est venu décrocher sa qualification sur la pelouse de Nantes (0-2) ce mardi soir. Les Nancéiens ont fait la différence en première période avant de contenir des Nantais archi-dominateurs mais trop maladroits après la pause.

1. Nancy ultra-réaliste ! Longtemps peu inspiré pendant la première demi-heure, Nancy a eu un maximum de réussite dans le dernier quart d'heure de la première période. D'abord sur le premier but survenu sur sa première occasion avec un contre éclair et un tir de Koura repoussé par Dupé puis repris sur la ligne par Dalé (31e). Ensuite sur une frappe puissante de Cuffaut juste avant la mi-temps (45e+3).

2. Première pour Conceição. Après quatre victoires pour ses quatre premiers matchs sur le banc de Nantes, le technicien portugais a donc connu sa première défaite avec les Canaris. A noter que les Nantais n'avaient jamais été menés au score depuis l'arrivée du Lusitanien. La belle série s'arrête.

3. Le missile de Cuffaut ! Le latéral droit de Nancy nous a offert un très joli but. Décalé par Puyo sur un coup franc plein axe aux 25 mètres, il arme une frappe terrible du droit, légèrement déviée, qui termine sa course le long du montant droit de Dupé. Superbe !

VIDEO : le joli but de Cuffaut

4. Quand Sala ne profite pas d'un claquage. L'attaquant nantais n'a pas su saisir l'opportunité quatre minutes après l'ouverture du score de Nancy puisqu'il s'est retrouvé seul devant Chernik après un claquage du Nancéien Chrétien, qui était à la lutte avec l'Argentin. Mais c'est le gardien de l'ASNL qui a remporté son duel. Une grosse opportunité gâchée. Du côté de Nancy, cette blessure n'est pas une bonne nouvelle après le départ de Langlet au FC Séville.

5. Une occasion inespérée... Nantes aurait pu inscrire un but assez inattendu juste avant la demi-heure de jeu. Dès le départ, l'action semblait mal embarquée avec une ouverture paraissant trop profonde sur le côté droit, mais Iloki faisait parler sa vitesse folle pour devancer son défenseur et parvenir à centrer. Et sur le centre, le gardien Chernik se loupait et relâchait le ballon sur Sala, qui voyait le cuir rebondir sur lui et venir mourir au ras du montant. Le but gag n'était pas loin.

6. Puyo échappe au pire... A la vue des images, on pouvait penser que le match était terminé pour le milieu nancéien, voire bien plus. La torsion de son genou sur un tacle du Nantais Gillet pouvait laisser croire à une grave blessure mais le joueur de l'ASNL est finalement revenu sur le terrain. Solide ! Derrière, il est impliqué sur les deux buts de Nancy.

7. Quatre supporters nancéiens heureux ! Face aux nombreux fans nantais présents pour soutenir leur équipe dans un stade de la Beaujoire loin d'être plein tout de même, ils n'étaient que quatre supporters de Nancy. Et s'ils ont fait moins de bruit, ils sont au moins repartis avec un grand sourire.

8. Quand Kita n'a pas révisé le règlement... Interrogé à la pause sur son pronostic pour la seconde période de son équipe, alors que Nantes était mené 0-2, le président nantais Waldemar Kita a annoncé un retour des Canaris et une prolongation. Sauf que la prolongation n'existe plus en Coupe de la Ligue...

Note du match : 5,5/10

Une partie agréable mais que de déchet ! Les deux équipes ont fait preuve de beaucoup de déchet technique en début de match et Nancy s'est montré réaliste pour marquer deux buts décisifs. En seconde période, on a assisté à une attaque-défense mais les Canaris ont été beaucoup trop imprécis dans la surface alors que les Nancéiens auraient pu corser l'addition sur des contres.

Homme du match : Loïc Puyo (7/10)

Le milieu de terrain nancéien rend une belle copie. Il a ressorti proprement les ballons dans l'entrejeu alors que son équipe était globalement dominée. C'est lui qui lance Koura sur le premier but, puis il décale malicieusement Cuffaut sur le second.

NANTES 0-2 NANCY (mi-tps: 0-2) - FRANCE - Coupe de la Ligue

Stade : Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau - Arbitre : C. Turpin



Buts : - M. Dalé (31e) J. Cuffaut (45+3e) pour NANCY

Avertissements : - L. Puyo (61e) , pour NANCY



NANTES : M. Dupé - L. Dubois (A. Thomasson, 74e) , Diego , K. Djidji , Lima - G. Gillet , A. Touré (V. Rongier, 59e) , A. Harit - J. Iloki , E. Sala , M. Stepinski (F. Aristeguieta, 67e)



NANCY : S. Chernik - J. Cuffaut , M. Diagne , M. Chrétien (F. Maouassa, 37e) , T. Badila - D. Guidileye , J. Cétout , L. Puyo - I. Dia (K. Coulibaly, 71e) , M. Dalé , A. Koura (A. Diarra, 77e)



La joie des Nancéiens qualifiés en demi-finales

Cuffaut peut savourer son joli but

Le Nantes de Sala chute à domicile