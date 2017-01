Journal des Transferts : le PSG est prêteur, Sanson toujours plus cher pour l'OM, Delort préfère Saint-Etienne... Pierre-Damien Lacourte - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 10/01/2017 à 18h05 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le PSG est prêteur, Sanson toujours plus cher pour l'OM, Delort préfère Saint-Etienne, Lyon va s'alléger au milieu, un nouveau prétendant pour Jesé… Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24h. Unai Emery souhaite prêter notamment Jean-Kévin Augustin. Lors de ce mercato d'hiver, les clubs s'activent pour peaufiner leur effectif en vue de la seconde partie de saison. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1 – Le PSG est prêteur Preuve supplémentaire que le Paris Saint-Germain cherche bien une nouvelle doublure à Edinson Cavani, Unai Emery souhaite que son jeune attaquant Jean-Kévin Augustin (19 ans) soit prêté pour la seconde partie de saison. «On a discuté avec lui et Patrick Kluivert pour voir ce qui pouvait être mieux pour lui et pour le club. Il doit jouer et prendre de l'expérience afin de démontrer sa capacité à jouer. Pour l'instant, il s'entraîne avec nous et joue avec la CFA. Il est le futur du Paris Saint-Germain. Comme Rabiot qui a eu la chance de jouer beaucoup avec Toulouse avant de revenir ici. Être prêté, c'est la bonne décision pour tout le monde» , a fait savoir l'entraîneur parisien en conférence de presse ce mardi. C'est valable aussi pour d'autres jeunes éléments de l'effectif. «On a discuté aussi avec Callegari, Ikoné et Ongenda. Tous les jeunes joueurs ont la possibilité de partir en prêt si on estime qu'ils ont besoin d'évoluer au-dessus du CFA pour s'améliorer. C'est aussi le cas d'Ongenda» , a ajouté le technicien espagnol. En revanche, Christopher Nkunku (19 ans), qui obtient de plus en plus de temps de jeu, n'est pas concerné. 2 – Sanson toujours plus cher pour l'OM Ciblé par l'Olympique de Marseille pour renforcer son milieu de terrain, Morgan Sanson (22 ans) pourrait quitter Montpellier à l'occasion de ce mercato hivernal. Sauf que Louis Nicollin et son fils Laurent ne tiennent pas le même discours à ce sujet. Si le second n'est pas vendeur, le premier espère surtout en tirer le meilleur prix. Et le président du MHSC vient encore de faire monter les enchères... «Morgan Sanson ne partira pas cet hiver sauf si on nous offre entre 20 et 25 millions» , a ainsi lancé Loulou sur Europe 1. A ce tarif-là, l'OM va vite enterrer cette piste pour se tourner vers d'autres milieux de terrain. 3 – Delort préfère Saint-Etienne L'attaquant des Tigres de Monterrey, Andy Delort (25 ans), possède décidément une sacrée cote cet hiver en Ligue 1. Après Lorient, Toulouse et Rennes, l'AS Saint-Etienne courtise elle aussi le buteur français, révèle L'Equipe. Les Verts auraient d'ailleurs les faveurs de l'ancien Caennais. Reste que le club du Forez espère un prêt avec option d'achat, ce qui n'est pas gagné alors que la formation mexicaine n'a pas l'intention de se séparer de son attaquant. Et puis Rennes, fort des 8 millions d'euros récoltés de la vente de Paul-Georges Ntep à Wolfsburg, dispose d'une force de frappe plus conséquente dans ce dossier. Pour l'heure, l'agent de Delort, Jean-Christophe Cano, devait s'envoler ce mardi pour le Mexique afin de tenter de négocier un départ de son protégé. Ensuite, si tout se passe bien, ce sera aux prétendants du buteur de jouer ! 4 – Lyon va s'alléger au milieu Oublié par Bruno Genesio, Clément Grenier va quitter l'Olympique Lyonnais cet hiver. Mais l'international tricolore pourrait ne pas être le seul milieu de terrain des Gones à faire ses valises. Soumis à une forte concurrence, Sergi Darder (23 ans) pourrait lui aussi changer d'air. Sauf si Jordan Ferri (24 ans) venait à partir avant lui. Avec 5 éléments (Gonalons, Tolisso, Tousart, Darder, Ferri), si on écarte Grenier, pour 2 places dans l'entrejeu, la concurrence est un peu trop forte aujourd'hui à l'OL et Darder, si une bonne offre parvenait à la direction lyonnaise, pourrait profiter du mercato hivernal pour faire ses valises. L'Espagnol pourrait toutefois rester si Ferri, pas heureux de son sort dans le Rhône, venait à être transféré le premier. 5 – Un nouveau prétendant pour Jesé Dans l'impasse au Paris Saint-Germain, Jesé (23 ans) souhaite rejoindre Las Palmas. Mais la formation des Canaries ne parvient pas à s'entendre avec le PSG au sujet de la prise en charge d'une partie du salaire de l'Espagnol, estimé à 225.000 euros brut mensuels. Et l'affaire est partie pour traîner. Interrogé par le quotidien Le Parisien, le conseiller de l'ancien Madrilène, Armando Ufarte, n'attend pas un dénouement de ce dossier avant "quelques semaines" , voire durant les dernières heures du mercato ! En attendant, Middlesbrough est venu s'ajouter à la liste des prétendants pour récupérer Jesé cet hiver. C'est moins prestigieux que la Roma ou Liverpool, mais l'Espagnol peut espérer davantage de temps de jeu chez le 16e de Premier League. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mardi 10 janvier à 18h C'est officiel : - Le défenseur du Werder Brême Fallou Diagne a été prêté à Metz.

- Le milieu offensif français Yohan Mollo quitte Samara pour le Zénith Saint-Pétersbourg.

- Le milieu de terrain norvégien du Real Madrid Martin Odegaard a été prêté à Heerenveen aux Pays-Bas.

- Le défenseur de l'APOEL Nicosie, Carlao, a signé au Torino jusqu'en 2019. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le FC Porto aimerait se faire prêter l'attaquant portugais de Lille, Eder.

- En quête d'une doublure à Edinson Cavani, le PSG s'est intéressé à l'attaquant de Swansea Fernando Llorente, mais l'Espagnol ne fait pas l'unanimité chez les champions de France.

- Sous contrat jusqu'en 2018, Blaise Matuidi attend toujours une nouvelle proposition du PSG pour prolonger.

- Jean-Michel Aulas aurait reçu des offres de 70 millions d'euros pour l'attaquant lyonnais Alexandre Lacazette.

- Le président lyonnais assure que, contrairement aux dires de son joueur, aucune offre ne lui a été transmise pour Clément Grenier.

- Lyon et Monaco sont en concurrence pour le latéral gauche du Havre Ferland Mendy.

- L'entraîneur de Caen Patrice Garande affirme ne pas avoir besoin de Mathieu Bodmer, libéré par Nice.

- L'OM pourrait proposer 15 millions d'euros à Sassuolo pour le défenseur italien Francesco Acerbi.

- Prêté à l'OM par Anderlecht, l'attaquant belge Aaron Leya Iseka pourrait finir la saison en prêt du côté de Swansea.

- Pas dans les plans de Rudi Garcia, Romain Alessandrini pourrait quitter l'OM pour les Etats-Unis et les Los Angeles Galaxy.

- Le défenseur Boubacar Kamara devrait signer un premier contrat professionnel avec l'OM.

- Le latéral droit de Rennes Dimitri Cavaré devrait rejoindre Blackburn, en deuxième division anglaise.

- Pas utilisé à Rennes, l'attaquant Anthony Ribelin pourrait être prêté en Ligue 2 où il intéresse le Red Star, Bourg-Péronnas et Laval.

- Le gardien algérien d'Antalyaspor Raïs M'Bolhi devrait signer à Rennes après la CAN.

- Prêté à Montpellier par Anderlecht, le défenseur belge Anthony Vanden Borre devrait annoncer sa retraite, à seulement 29 ans. A l'étranger : - Liverpool réclame 23 millions d'euros en échange du défenseur français Mamadou Sakho.

- Manchester United pourrait proposer 70 millions d'euros à Tottenham pour ses défenseurs latéraux Danny Rose et Kyle Walker. Manchester City pisterait également les deux joueurs.

- Peu utilisé à Chelsea, l'attaquant Michy Batshuayi aimerait être prêté à West Ham.

- L'attaquant de l'Inter Milan Stevan Jovetic devrait être prêté au FC Séville. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS