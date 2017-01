Juventus Turin : un départ à l'étude... et si Evra animait ce mercato d'hiver ?

Moins utilisé à la Juventus Turin cette saison, le latéral gauche Patrice Evra songe à un départ cet hiver. Absent du groupe retenu contre Bologne (3-0) dimanche en Serie A, le Français se trouve notamment dans le viseur de son ancien club Manchester United !

Patrice Evra doit prendre une décision d'ici la fin du mois.

A son âge, la plupart des joueurs encore en activité s'offrent une pré-retraite dorée dans un championnat exotique ou se contentent de transmettre leur expérience aux jeunes du club. Mais Patrice Evra ne fait décidément rien comme les autres.

A 35 ans, le latéral gauche songe à quitter la Juventus Turin à six mois du terme de son contrat. Devancé par Alex Sandro dans la hiérarchie cette saison, l'international français a dû se contenter de neuf titularisations depuis août : trois en Serie A et six en Ligue des Champions. Cette situation ne satisfait pas l'ancien Monégasque, qui n'a pas encore tranché sur son avenir.

B. Marotta - «il réfléchit à son avenir»

«Il n'est pas certain qu'il quitte la Juventus. Nous verrons ce qui se passe dans les prochains jours», a tempéré l'agent du Turinois Federico Pastorello auprès du média Juvenews. Alors qu'on la pensait hostile au départ d'un élément d'expérience en cours de saison, la Juventus Turin se montre plutôt compréhensive. «Il n'a pas été appelé parce qu'il réfléchit à son avenir. Il n'a plus que six mois de contrat, c'est normal», a concédé le directeur sportif bianconero, Beppe Marotta, pour justifier l'absence d'Evra du groupe qui a surclassé Bologne (3-0) dimanche en Serie A.

Ferdinand veut un retour d'Evra à MU !

En attendant la décision du Tricolore, deux prétendants se montent déjà intéressés par ses services : le FC Valence et surtout Manchester United ! Si on a connu le club ché, pénible 17e de Liga, plus attractif qu'en ce moment, la perspective de retrouver Old Trafford, où il a passé huit ans, pourrait en revanche séduire «Tonton Pat» !

Entre blessures et méforme, ni Matteo Darmian, ni Luke Shaw, ni Ashley Young n'ont convaincu à gauche, ce qui aurait poussé le coach José Mourinho à penser au Bianconero ! De son côté, Evra se montrerait emballé à l'idée d'un retour, relayait The Times la semaine dernière. «Incroyable ce que j'entends… Patrice Evra, il paraît que tu reviens à la maison, frère», a aussitôt lancé l'ancien coéquipier du Français, Rio Ferdinand, sur Instagram ! Malgré son âge avancé, Evra pourrait bien être l'un des grands animateurs d'un mercato d'hiver jusque-là plutôt calme en Europe.

