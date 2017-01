Lyon se balade et rejoint l'OM ! - Débrief et NOTES des joueurs (Lyon 5-0 MHSC)

Archi-dominateur, l'Olympique Lyonnais s'est très logiquement imposé face à Montpellier (5-0) ce dimanche en 32es de finale de la Coupe de France. Le club rhodanien retrouvera l'OM au tour suivant.

Lacazette et Fekir ont marqué contre Montpellier

On connaît désormais le futur adversaire de l'OM en 16es de finale de la Coupe de France. Il s'agit de l'Olympique Lyonnais qui a infligé une véritable correction à Montpellier (5-0) au Parc OL ce dimanche. Séduisants dans le jeu et rarement inquiétés, les Lyonnais ont livré une très belle prestation contre un adversaire plombé par son entame ratée.

Lyon démarre fort

Les Lyonnais démarraient très fort cette rencontre et Lacazette profitait d'un coup franc tiré par Valbuena pour marquer sur un enchaînement contrôle poitrine - frappe du gauche (1-0, 4e). Derrière, l'OL continuait de se balader dans la défense montpelliéraine et Diakhaby doublait la mise de la tête (2-0, 9e).

Asphyxiés, les Héraultais subissaient les assauts et il fallait un bon Pionnier pour repousser les tentatives de Valbuena et Cornet, alors qu'Hilton sauvait à deux reprises sur sa ligne. Face à de séduisants Lyonnais, Montpellier sombrait un peu plus avant la pause. Servi par Lacazette, Fekir marquait d'un joli piqué (3-0, 42e).

Fekir et Cornet régalent

En seconde période, l'OL gérait alors que les Montpelliérains jouaient un peu plus haut. Mais les Gones étaient peu inquiétés hormis sur un tir de Sessegnon repoussé par Lopez d'une belle claquette. Finalement, les hommes de Bruno Genesio creusaient un peu plus l'écart par Corgnet, servi magnifiquement par Fekir (4-0, 71e).

Si Lacazette, trompé par un rebond, manquait une grosse occasion à bout portant, Cornet s'offrait un doublé dans la foulée en profitant d'une troisième passe décisive de Fekir (5-0, 75e). Le score aurait pu être encore plus lourd sans quelques arrêts de Pionnier, et notamment face à Fekir à dix minutes du terme, ainsi qu'un troisième sauvetage d'Hilton sur sa ligne dans ce match.

La note du match : 7,5/10

Dans un Parc OL aux tribunes clairsemées, le spectacle a été très plaisant. Il y a eu beaucoup de buts évidemment, mais également un jeu lyonnais très agréable à suivre, notamment en première période. Plombé par son début de match raté, Montpellier a tenté de réagir en seconde mi-temps mais trop timidement avant de céder sur les contres lyonnais.

Les buts :

- Sur un coup franc, Valbuena trouve Lacazette dans l'axe de la surface. L'attaquant lyonnais contrôle de la poitrine et enchaîne avec une frappe du gauche qui trompe Pionnier (1-0, 4e).

- Sur un corner dégagé par la défense montpelliéraine, Fekir récupère le ballon côté droit et adresse un centre parfait pour la tête de Diakhaby qui laisse Pionnier sans réaction (2-0, 9e).

- Fekir récupère le ballon et s'appuie sur Lacazette qui lui remet à l'entrée de la surface. L'attaquant lyonnais ne tremble pas et pique son ballon au-dessus de Pionnier (3-0, 42e).

- Fekir délivre une passe millimétrée pour Cornet entre Hilton et Rémy. L'attaquant lyonnais couche Pionnier sur une feinte de frappe et peut marquer tranquillement du gauche dans le but vide (4-0, 71e).

- Décalé sur le côté gauche par Morel, Fekir a tout le temps d'ajuster un centre pour Cornet, qui devance Lasne pour marquer de la tête (5-0, 75e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Nabil Fekir (9/10)

Une très belle prestation de l'attaquant lyonnais ! Visiblement, Fekir retrouve son meilleur niveau et il a régalé ce soir. Impliqué sur quatre des cinq réalisations de l'OL avec un but et trois passes décisives ! S'il confirme son retour en forme, Lyon peut se frotter les mains pour la seconde partie de la saison.

LYON :

Anthony Lopes (6) : assez peu inquiété, le gardien lyonnais a fait le job en se montrant rassurant lorsque c'était nécessaire sur ses prises de balle. Une belle envolée sur une frappe de Sessegnon en seconde période.

Jérémy Morel (6) : s'il a été intéressant offensivement en apportant régulièrement son soutien dans le couloir gauche, c'est sur son côté que les Montpelliérains ont le plus souvent réussi à passer en première période. Plus solide après le repos et impliqué sur le cinquième but lyonnais.

Mouctar Diakhaby (7) : le jeune défenseur lyonnais confirme après sa bonne première partie de saison. Solide dans les duels, il n'a pas laissé respirer les attaquants adverses. Il s'offre même un but de la tête.

Mapou Yanga-Mbiwa (6) : physiquement, il a fait la différence face aux attaquants adverses en se montrant agressif. Un peu trop même comme sur ce vilain geste où il marche sur Mounié. Vigilant pour couper les centres montpelliérains.

Rafael (6) : le latéral droit brésilien a livré un match solide. Rarement inquiété défensivement, il a régulièrement devancé ses adversaires pour mettre fin aux tentatives montpelliéraines.

Lucas Tousart (6,5) : il continue de monter en puissance au sein du milieu de terrain de l'OL. Très actif, il a beaucoup couru pour effectuer un pressing permanent et gratter des ballons. Remplacé à la 69e par Jordan Ferri (non noté).

Maxime Gonalons (7) : le capitaine lyonnais a été impérial dans l'entrejeu. Omniprésent dans le pressing et toujours bien placé pour combler les espaces, il a été précieux. Très précis dans ses transmissions, il a aussi assuré une transition rapide sur les phases offensives à la récupération du ballon.

Mathieu Valbuena (6,5) : toujours disponible en première période, le milieu offensif lyonnais a été très influent dans le jeu en combinant sans cesse avec ses coéquipiers, accélérant le jeu et créant des décalages. Son coup franc amène l'ouverture du score. Néanmoins, il a baissé le pied après la pause et on l'a beaucoup moins vu en seconde période. Remplacé à la 69e par Sergi Darder (non noté).

Alexandre Lacazette (7) : le buteur de l'OL était en jambe ce soir. Rapidement, il a fait des différences sur ses appels et ses prises de balle, avant de donner très vite l'avantage sur un bel enchaînement. Ses appels dans la profondeur ont considérablement gêné les défenseurs adverses et il délivre une passe décisive à Fekir. Il aurait pu inscrire un doublé sans un gros raté devant le but suite à un mauvais rebond du ballon.

Maxwell Cornet (8) : percutant et inspiré dans ses transmissions, l'ailier lyonnais rend une très bonne copie ce soir. Ses accélérations et ses passes entre les défenseurs centraux ont plusieurs fois fait la différence, puis il s'offre un doublé en seconde période. Mérité ! Remplacé à la 77e par Jean-Philippe Mateta (non noté).

Nabil Fekir (9) : lire le commentaire ci-dessus.

MONTPELLIER :

Laurent Pionnier (4) : malgré plusieurs interventions importantes, dont notamment un superbe arrêt du pied sur un tir de Valbuena, le gardien montpelliérain encaisse cinq buts ce soir. Dur... Il stoppe aussi Fekir en seconde période pour éviter un sixième but.

Hilton (5) : en difficulté en début de match, il est notamment en retard sur le but de Lacazette, le capitaine montpelliérain a souffert sur les accélérations lyonnaises. Néanmoins, il a souvent compensé par son intelligence de jeu et sauve sur sa ligne à trois reprises.

Jérôme Roussillon (3) : le latéral gauche a été en difficulté dans son couloir face à Cornet qui a plusieurs fois fait la différence sur son côté. Offensivement, il a rarement réussi à prendre le dessus sur Rafael.

Nicolas Saint-Ruf (3) : un placement parfois approximatif et des interventions pas toujours très inspirées pour l'ancien Lensois qui a vécu une soirée compliquée.

William Rémy (3) : il a aussi passé une mauvaise soirée en laissant régulièrement ses adversaires partir dans son dos. Lacazette, Fekir et Cornet n'ont pas hésité à en profiter.

Joris Marveaux (3) : dépassé en première période, il a été inexistant dans l'entrejeu et se loupe sur le but de Fekir. Un peu plus inspiré après la pause mais cela reste insuffisant.

Morgan Sanson (non noté) : touché à une cheville, il doit rapidement céder sa place. Remplacé à la 18e par Mathieu Deplagne (4), qui a effectué quelques bons centres sur le côté droit.

Paul Lasne (3) : il a eu beaucoup de mal à exister dans l'entrejeu. Régulièrement dépassé et très nerveux, il a fait plusieurs fautes. Pas très inspiré dans ses choix offensivement. Remplacé à la 76e par Ellyes Skhiri (non noté).

Stéphane Sessègnon (3,5) : assez peu en vue en première période, il a tenté de prendre le jeu à son compte après la pause en se rendant très disponible pour combiner avec ses partenaires. Montpellier a été mieux dans le jeu, avant de craquer et d'abandonner après le quatrième but.

Souleymane Camara (3,5) : en première période, il a plusieurs fois été le seul à faire des différences par ses appels sur le côté droit. Mais il a souvent manqué de précision dans la dernière passe.

Steve Mounié (4) : on ne peut pas lui reprocher un manque d'envie tant l'avant-centre du MHSC s'est battu sur les ballons alors qu'il était souvent esseulé devant. Malheureusement pour lui, il a été dominé par les défenseurs lyonnais. Remplacé à la 86e par Alexandre Llovet (non noté).

LYON 5-0 MONTPELLIER (mi-tps: 3-0) - FRANCE - Coupe de France / 32ee journée

Stade : Parc Olympique Lyonnais - Arbitre : F. Letexier



Buts : A. Lacazette (4e) M. Diakhaby (9e) N. Fekir (42e) M. Cornet (70e) M. Cornet (75e) pour LYON

Avertissements : - J. Marveaux (24e) , P. Lasne (45+1e) , pour MONTPELLIER



LYON : Anthony Lopes , J. Morel , M. Diakhaby , M. Yanga-Mbiwa , Rafael , (J. Ferri, 69e)L. Tousart , M. Gonalons , (Sergi Darder, 69e)M. Valbuena , A. Lacazette , (J. Mateta, 76e)M. Cornet , N. Fekir ,



MONTPELLIER : L. Pionnier , Hilton , J. Roussillon , N. Saint-Ruf , W. Rémy , J. Marveaux , M. Sanson (M. Deplagne, 18e) , P. Lasne (E. Skhiri, 76e) , S. Sessègnon , S. Camara , S. Mounié (A. Llovet, 86e) ,



Pionnier a beaucoup vu les attaquants lyonnais

La joie de Lacazette sur l'ouverture du score (1-0, 4e)

Diakhaby félicité après son but (2-0, 9e)

Objectif accompli pour les Lyonnais