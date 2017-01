Transfert : poussé dehors à Leverkusen, Chicharito est une affaire à saisir !

Auteur d'une superbe saison 2015-2016 sous les couleurs du Bayer Leverkusen, l'attaquant Javier Hernandez ne fait plus l'unanimité en Allemagne à cause de ses performances et de son attitude. Du coup, le Mexicain se retrouverait sur le marché et serait disponible contre un chèque de 25 millions d'euros.

Javier Hernandez serait sur le départ du Bayer.

Les équipes à la recherche d'un avant-centre devraient sauter sur l'occasion ! Avec 26 buts inscrits toutes compétitions confondues l'an dernier avec le Bayer Leverkusen, l'attaquant Javier Hernandez avait prouvé qu'il pouvait prétendre à une place de titulaire après des années passées dans un rôle de joker à Manchester United ou encore au Real Madrid.

Courtisé par plusieurs formations européennes comme Chelsea, Liverpool ou encore le FC Séville, l'avant-centre de 28 ans semblait être une cible impossible à atteindre en cours de saison. Et pourtant...

Chicharito disponible pour 25 M€ !

D'après les informations du média Bild, l'actuel 9e de Bundesliga serait prêt à laisser filer Chicharito contre un chèque de 25 millions d'euros ! Si la mauvaise passe connue par l'attaquant, qui n'a plus marqué le moindre but depuis le 1er octobre, pourrait expliquer la décision des dirigeants du Bayer, l'explication serait ailleurs.

Toujours selon le quotidien allemand, l'ancien élément de Manchester United paierait son attitude au sein du vestiaire de Leverkusen, où ses coéquipiers auraient dénoncé auprès de la direction son individualisme, sur le terrain mais également en dehors. En tout cas, étant donné son exercice 2015-2016, le Sud-Américain ne devrait pas manquer de courtisans...

Une bonne idée pour le PSG et l'OM ?

Et de par son profil, Hernandez pourrait être une jolie recrue pour deux formations françaises à la recherche d'un buteur, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Alors que le champion de France en titre souhaite trouver une doublure à Edinson Cavani, le Mexicain pourrait être le joueur parfait dans ce rôle, comme il l'a prouvé avant dans sa carrière.

Concernant le club phocéen, le propriétaire Frank McCourt aurait l'occasion de recruter «un nom» pour lancer son projet en mettant la main sur l'un des meilleurs attaquants de la Bundesliga l'an dernier. Reste à savoir si le PSG et l'OM penseront à lui.

Que pensez-vous de la situation de Javier Hernandez ? Peut-il être une bonne idée pour le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille ?