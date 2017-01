Manchester United : Ibrahimovic règle ses comptes avec les consultants anglais !

Auteur d'un début de saison plus que convaincant avec Manchester United, Zlatan Ibrahimovic a traversé une période creuse durant les mois de septembre et d'octobre où il a été très critiqué par certains consultants en Angleterre. Interrogé par le Daily Mail, le Suédois a littéralement dézingué ses détracteurs.

Même à 35 ans, Zlatan Ibrahimovic reste en très grande forme.

Parti libre du Paris Saint-Germain en juin dernier, Zlatan Ibrahimovic (35 ans) a décidé de rejoindre Manchester United afin de tenter l'expérience en Angleterre. Après des premiers matchs intéressants, le Suédois a traversé une période très compliquée lors des mois de septembre et d'octobre avec seulement 2 buts en 11 rencontres toutes compétitions confondues.

Forcément, les premières critiques ont commencé à s'abattre sur le Suédois, qui n'a pas douté longtemps puisqu'il reste sur une série de 11 réalisations sur ses 11 dernières sorties. Le moment choisi par le principal intéressé pour régler ses comptes avec ses détracteurs.

Z. Ibrahimovic – «comme à chaque fois, je leur fais manger leurs c...»

La cible de l'ancien Parisien : les consultants anglais. Peu avares de critiques, de nombreux anciens joueurs n'ont pas hésité à piquer le Red Devil. Chose qui n'a pas du tout plu à Ibrahimovic. «Je me sens bien. Je ne sais pas combien d'années il me reste mais je me régale encore. Je suis venu en Premier League et tout le monde pensait que ce ne serait pas possible mais comme à chaque fois, je leur fais manger leurs c...», a asséné un Scandinave rancunier dans les colonnes du Daily Mail.

«Cela me donne beaucoup d'énergie, croyez-moi, parce qu'ils sont payés à dire de la merde et moi je suis payé pour jouer au football. C'est comme ça que j'apprécie les choses», a assuré l'ex-goleador du Milan AC. «Chaque année, les clubs de Premier League m'ont appelé et je ne le sentais pas. Je voulais venir quand tout le monde pensait que j'étais dépassé.»

Pour Ibra, tout est fantastique

Désormais deuxième meilleur buteur de Premier League avec 12 réalisations, à deux longueurs de l'avant-centre de Chelsea Diego Costa, le Mancunien entend bien poursuivre sur sa lancée. «J'ai eu une année fantastique. Au PSG, c'était fantastique, je suis venu à United et mes 6 premiers mois sont plus que fantastiques», a continué le natif de Malmö, qui a terminé au deuxième rang des meilleures gâchettes en 2016 (50 buts) derrière Lionel Messi (51). Annoncé sur le déclin, Ibrahimovic n'a finalement rien perdu de son football et débute l'année 2017 en très grande forme. Et même ses détracteurs ne diront pas le contraire !

