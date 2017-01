Arsenal : avec son but génial, Giroud commence 2017 en faisant sensation !

D'une reprise acrobatique du talon, l'attaquant d'Arsenal, Olivier Giroud, a inscrit un véritable bijou contre Crystal Palace (2-0) dimanche en Premier League. De son coach Arsène Wenger, au consultant Gary Lineker, en passant par la twittosphère, tout le monde est stupéfait par le chef d'oeuvre du Français.

Giroud a déjà signé l'un des buts de l'année 2017 !

«En 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu un tel but, avec un ballon si haut et dans le dos, je ne m'en souviens pas.» L'entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, ne tarit pas d'éloges au moment de commenter le bijou inscrit par son attaquant Olivier Giroud contre Crystal Palace (2-0) dimanche à l'occasion de la 19e journée de Premier League.

On jouait la 17e minute, le score était de 0-0 avec des Gunners à l'attaque lorsque l'international français a initié un contre au milieu de terrain. Trouvé en pleine surface quelques secondes plus tard sur un centre d'Alexis Sanchez, le natif de Chambéry a repris d'une aile de pigeon aérienne qui a rebondi sous la barre pour battre le gardien des Eagles, Wayne Hennessey. Un chef-d'oeuvre qui a surpris jusqu'à son auteur.

«Art» , «ballet» , Wenger a les yeux qui brillent !

«J'ai eu une réussite maximale, j'étais en déséquilibre. C'est vraiment de la réussite», a assuré l'ancien Montpelliérain au micro de Sky Sports. «C'était un sentiment génial parce que je voulais marquer dès la première minute. J'ai essayé de dévier le ballon. Je crois que c'est mon plus beau but.» Placé aux premières loges depuis son banc, Wenger n'a pas dit autre chose.

«Le geste est magnifique, surprenant, spectaculaire et efficace, tout est réuni pour en faire de l'art», s'est emballé l'Alsacien sur SFR Sport. «L'implication de Giroud au départ de l'action m'a plu, c'est un vrai but collectif avec une réaction individuelle surprenante, c'est du ballet. A l'entrainement, quand il fait ses gammes devant le but, il met des buts spectaculaires, mais un comme celui-là je ne l'ai jamais vu en marquer.»

Mieux que Mkhitaryan pour Lineker

Même son de cloche sur Twitter, où «Giroud» a même un temps représenté le sujet le plus commenté ! Montages à l'appui, beaucoup d'internautes ont ironisé sur le bijou du Tricolore, pas spécialement réputé pour ses qualités techniques. «Giroud a fait le vieux coup du scorpion et il n'était même pas hors-jeu. Sensationnel !», s'est enflammé le consultant Gary Lineker sur son compte Twitter. «Incontestablement le plus beau but cette année.»

Une référence évidemment au but du même genre, mais moins spectaculaire, signé par l'ailier de Manchester United, Henrikh Mkhitaryan, en position de hors-jeu, lors du Boxing Day contre Sunderland (3-1). Titulaire pour la deuxième fois (consécutive) de la saison en Premier League, Giroud n'a en tout cas pas laissé passer l'occasion. Buteur pour la deuxième fois d'affilée après avoir déjà débloqué la situation lundi dernier contre West Bromwich Albion (1-0), le Gunner prouve qu'il démarre 2017 plein de bonnes résolutions pour retrouver sa place de titulaire.

VIDEO : la superbe aile de pigeon de Giroud

LE BUT DE L'ANNÉE dès le 1er janvier ! ??? Olivier Giroud vous souhaite la bonne année ?? EXCEPTIONNEL ! #ARSCRY #PL #happy2017 pic.twitter.com/y5ArqP2VGR — SFR Sport (@SFR_Sport) 1 janvier 2017

