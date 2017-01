PSG : l'AS Roma prête à griller Las Palmas pour Jesé !

Même si l'ailier Jesé souhaite rejoindre Las Palmas cet hiver, les dirigeants espagnols ne parviennent pas à s'entendre avec leurs homologues du Paris Saint-Germain sur les conditions d'un prêt. L'AS Roma en profite pour avancer dans ce dossier et souhaite rencontrer les décideurs franciliens.

Jesé s'éloigne de Las Palmas...

«L'UD Las Palmas pratique un football agréable, le climat est favorable et sa famille est là-bas. C'est ce qu'il lui faut. Il veut y aller, il me l'a dit.» Vendredi, Sixto Alfonso, un recruteur proche de l'ailier Jesé, confirmait les envies du joueur de 23 ans.

En échec après six mois au Paris Saint-Germain, l'Espagnol aurait donné son feu vert pour rejoindre en prêt le club de sa ville natale, l'UD Las Palmas. Problème : la formation insulaire ne parvient pas à un accord avec le PSG pour prendre en charge une partie du salaire de sa recrue estivale, qui émarge à 250 000 euros brut mensuels.

Un prêt avec option d'achat évoqué

Du coup, d'autres prétendants restent à l'affût et la piste la plus chaude mènerait désormais du côté de l'AS Roma, en quête d'un joueur susceptible de pallier le départ de l'Egyptien Mohamed Salah à la CAN 2017. D'après la tabloïd The Sun, l'ancien Madrilène a recalé Liverpool et Tottenham afin de rejoindre la Louve.

De l'autre côté des Alpes, Sport Mediaset confirme cette piste et assure que les dirigeants giallorossi n'attendent plus qu'une rencontre avec leurs homologues franciliens. Le média avance même des chiffres en évoquant la possibilité d'un prêt à 3 millions d'euros avec une option d'achat fixée à 22 M€.

Jesé prêt à changer son fusil d'épaule ?

Mais, comme pour Las Palmas, la prise en charge du salaire de l'Ibère poserait problème, nuance le quotidien Il Tempo. La puissance financière de l'actuel 2e de Serie A étant cependant nettement supérieure à celle du club espagnol, un accord paraît largement envisageable. Reste tout de même à savoir ce qu'en pense Jesé. Aux dernières nouvelles, l'ancien Merengue mettait la pression sur ses dirigeants en écartant tout départ si ce n'est pas pour Las Palmas. De l'issue de ce bras de fer, dépend sans doute la future destination de Jesé.

