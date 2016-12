Top Déclarations : Alexis ne connaît pas Gündogan, Gignac trolle Hugo Sanchez, Lampard et les prunes d'Agüero... Youcef Touaitia - Top Declarations, Mise en ligne: le 31/12/2016 à 09h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Au menu du Top Déclarations cette semaine, Alexis Sanchez n'a jamais entendu parler de Gündogan, la réponse géniale de Gignac à Hugo Sanchez, Lampard et les amendes récoltées par Agüero, Nicollin se fiche d'Adebayor, les révélations touchantes de Ménès et Bonucci... Découvrez les phrases choc de la semaine. Sanchez ne connait pas tous ses adversaires... Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Alexis Sanchez et Claudio Bravo, à propos d'Ilkay Gündogan – «Mais c'est qui ce 8 ?» , «Gündogan» , «C'est un jeune ?» , «Non, il joue pour l'Allemagne» , «Hahaha, je connais vraiment rien» (Etihad Stadium, le 25/12/2016) Dans les couloirs de l'enceinte mancunienne, le Gunner a interrogé son partenaire en sélection sur l'identité de l'international allemand, victime d'une grave blessure au genou, à qui les Citizens ont rendu hommage. 2. André-Pierre Gignac, à Hugo Sanchez – «Bonsoir Hugo Sanchez, j'ai foncé dans mon hamac. Mes amitiés à la légende (avec tout mon respect)» (Twitter, le 28/12/2016) Le mois dernier, la légende du football mexicain, s'en était pris à l'attaquant des Tigres de Monterrey, l'estimant en vacances, «dans son hamac» , en raison de ses performances en berne. Revenu au top niveau pour les play-offs, le Français a inscrit 6 buts en autant de matchs et conduit son équipe au sacre en finale du tournoi d'ouverture du championnat mexicain dans la nuit de dimanche à lundi. 3. Frank Lampard – «Agüero en a pris quelques-unes. Il s'en foutait. Il était tellement relax. Les membres du staff lui disaient : 'bon, tu as une amende' et lui il répondait : 'Ok, pas de problème. Attendez le week-end que je mette un triplé et tout le monde sera content» (Sky Sports, le 26/12/2016) Selon son ancien partenaire à Manchester City, l'Argentin se fichait royalement de recevoir des amendes pour des retards cumulés. C'est Mamadou Sakho qui doit être content ! 4. Louis Nicollin – «C'est du n'importe quoi, il n'a jamais été question qu'il signe chez nous. En plus, il va disputer la CAN donc ce serait débile. Nous, on en a rien à cirer d'Adebayor» (RMC, le 28/12/2016) Visiblement, le Togolais n'est pas vraiment dans le viseur de Montpellier… 5. Pierre Ménès - «J'étais devenu un légume, complètement un légume. Les seuls moments de joie de ma semaine, c'était d'aller aux séances de dialyse de l'hôpital américain. Je ne pouvais plus marcher, je ne dormais plus la nuit, c'était horrible. (…) La mort peut donner la vie. Sans cette greffe, je serais mort aujourd'hui» (Europe 1, le 30/12/2016) Gravement malade, le consultant de Canal+ Pierre Ménès a récemment subi une greffe d'un foie et d'un rein. Sur le chemin de la guérison, le journaliste a raconté son calvaire au cours de ces derniers mois. 6. Leonardo Bonucci – «C'est la fin d'une peur qui a duré depuis le mois de juillet. A Matteo nous lui avons répété : 'Tu es notre champion, tu as gagné la partie la plus difficile'. Ils lui ont soigné une hernie, mais nous avons senti que ce n'était plus le même garçon. Un médecin merveilleux de l'hôpital Regina Margheritta a détecté une maladie grave et nous avons dû intervenir immédiatement. Dans cette période, j'ai pensé à arrêter le football, simplement je ne pouvais pas penser à mon travail, je l'avais mis de côté. Matteo est revenu à la maison le 10 août, trois jours après la chirurgie, c'est une récupération record» (La Repubblica, le 27/12/2016) Elément incontournable au sein de la défense de la Juventus Turin, l'Italien a connu une période compliquée l'été dernier. Suite à une grave maladie de son fils Matteo après l'Euro 2016, l'international italien a pensé à arrêter le football. 7. Frédéric Hantz – «En tant que coach, il y a un élément qui est très facilement observable, c'est le poids. Un joueur qui prend du poids n'a pas beaucoup couru. Il a en revanche beaucoup mangé. Donc on remet la même règle mise en place que pour la trêve estivale. Ils sont pesés toutes les semaines mais je choisirai une semaine au hasard, parce qu'il y a des joueurs qui se disent : 'Je prends du poids sur la dernière semaine.' Mais ça ne va pas marcher comme ça. Il y aura donc un poids qui sera évalué. Et les joueurs qui arrivent à la reprise auront une amende d'un euro par gramme en plus. Un euro par gramme, ça peut paraître peu mais si un joueur prend 1 kilo, ça fait 1 000 grammes» (Conférence de presse, le 25/12/2016) A Montpellier, on ne blague pas sur la silhouette à afficher après les fêtes. 8. Zlatan Ibrahimovic – «Je pense que Messi est un cas à part. Je ne sais pas si nous verrons un autre joueur faire les mêmes choses que lui, parce qu'il a son style et je ne sais pas s'il est possible de devenir comme lui. J'ai eu la chance de le voir tous les jours. Comme je l'ai déjà dit, c'est comme jouer à la PlayStation : tu donnes la balle au mec et tu commences à dribbler tous les adversaires. C'est comme ça qu'est Messi» (ESPN, le 30/12/2016) Si même Ibrahimovic le dit ! 9. Samuel Eto'o – «Je tiens à remercier tant de personnes, en particulier Fabio Capello. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire dans le passé et je vais le faire maintenant, en face de tous ces gens. C'est grâce à vous que ma famille peut manger aujourd'hui et si je peux me consacrer à ce que je préfère dans le monde, le football. Merci de m'avoir donné cette opportunité pour moi et ma famille.» (Corriere dello Sport, le 29/12/2016) Le ténébreux coach italien a dû apprécier cet hommage de son ancien poulain, qu'il a lancé au Real Madrid en 1997. 10. Jürgen Klopp – «J'ai entendu dire que Pep Guardiola était dans le stade ce soir (hier, ndlr). (…) Je l'ai fait beaucoup par le passé, mais ce n'est plus très facile, car ça ressemble parfois plus à une séance de signature d'autographes qu'à un match de football à regarder. J'espère que Pep a pu signer tous les autographes qui lui ont été demandés» (Conférence de presse, le 28/12/2016) Ce samedi (18h30), Liverpool affronte Manchester City dans le choc de la 19e journée de Premier League. Afin de mieux préparer ce coach, le coach des Citizens a assisté à la victoire des Reds contre Stoke City (4-1) mais son homologue allemand a surtout espéré que le Catalan n'ait pas eu le temps de voir ce qui se passait sur la pelouse ! C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





