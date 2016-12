Dortmund : Aubameyang au Real Madrid, un rêve irréalisable ?

Dans une forme olympique depuis le début de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang continue d'impressionner avec le Borussia Dortmund. Alors que le Real Madrid, son club de coeur, s'est montré intéressé par ses services, le Gabonais pourrait ne jamais rejoindre les Merengue.

Aubameyang au Bernabeu, le 7 décembre.

«Le Real est mon club de coeur et j'ai fait la promesse à mon grand-père de jouer là-bas un jour, j'espère que ça arrivera.» Comme de nombreux footballeurs, Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans) rêve d'évoluer dans un des clubs les plus prestigieux du monde, considéré pour beaucoup comme l'accomplissement d'une carrière.

Incontournable avec le Borussia Dortmund, l'attaquant a réussi le plus dur, c'est-à-dire plaire à la direction des Merengue, qui ont longtemps songé à le recruter ces derniers mois afin de dynamiser l'attaque madrilène. Sauf que les choses ont changé depuis.

Le Real plus intéressé ?

Selon OK Diario, Florentino Pérez ne souhaiterait plus recruter l'ancien Stéphanois. Pour cause, le vice-champion d'Allemagne se montre intransigeant dans ce dossier et ne bradera pas son meilleur buteur, dont le prix de départ a été fixé à 80 millions d'euros.

Une somme jugée trop importante par l'actuel leader de Liga, qui a dépensé autant à trois reprises dans son histoire pour les transferts de Gareth Bale, Cristiano Ronaldo et James Rodriguez. Trois coups retentissants qui vont bien au-delà du football puisque les trois stars le sont aussi d'un point de vue marketing, bien plus que ne l'est l'Etalon.

Pas d'ombre à CR7

D'un point de vue sportif, Aubameyang serait bien entendu un joli coup pour le Real Madrid. Mais le média espagnol indique que même de ce côté, le président ainsi que l'entraîneur, Zinedine Zidane, sont pleinement satisfaits de Karim Benzema et Alvaro Morata, qui se surpassent pour permettre au club, toujours invaincu cette saison, de remplir les objectifs fixés l'été dernier.

Plus important encore, nos confrères annoncent que le possible recrutement du natif de Laval pourrait faire de l'ombre à la superstar Ronaldo. Récemment prolongé jusqu'en juin 2021, le Portugais est très loin d'en avoir fini avec le Real et souhaite aller jusqu'au bout de son contrat. Très ami avec Benzema, qui a débarqué à ses côtés en 2009, le meilleur buteur de l'histoire de l'institution royale voudrait toujours poursuivre sa collaboration avec le Français. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si aucun 9 de classe mondiale n'a débarqué à Madrid depuis leur arrivée dans la capitale...

Selon vous, Aubameyang rejoindra-t-il le Real Madrid un jour ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...