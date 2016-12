Manchester United : le titre, la saison parfaite au PSG, battre un Messi PlayStation en 2016... Les confidences d'Ibrahimovic Romain Rigaux - Actu Angleterre, Mise en ligne: le 30/12/2016 à 17h21 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Parti du PSG l'été dernier, Zlatan Ibrahimovic compte bien faire mieux en Angleterre à Manchester United. Le Suédois croit même toujours au titre pour les Reds Devils, alors qu'il pourrait égaler ou dépasser Lionel Messi sur l'année 2016 ce week-end. A 35 ans, Ibrahimovic ne s'arrête pas de marquer Arrivé à Manchester United en provenance du PSG l'été dernier, Zlatan Ibrahimovic (35 ans) a connu des hauts et des bas durant la première partie de la saison en Angleterre. Mais l'attaquant suédois totalise 12 buts en 17 matchs de Premier League et continue de faire trembler les filets. Alors qu'il revient en forme ces dernières semaines, l'ancien Parisien croit toujours au titre. Le titre et sa saison «plus que parfaite» «Je pense que nous pouvons gagner le titre. Nous avons eu des moments où les résultats n'ont pas été ce qu'ils auraient dû être après de bonnes performances, mais nous sommes toujours là et nous avons réduit l'écart» , a confié Zlatan à ESPN. Les Red Devils, 6es au classement, devront tout de même compter sur une grosse baisse de régime de leurs concurrents alors que le leader Chelsea compte déjà 13 points d'avance. Mais Ibrahimovic compte bien flamber lors des prochains mois pour faire mieux que sa dernière saison «parfaite» au PSG. «Je commence ma saison pour faire mieux que la saison précédente. Je sais que ma dernière saison était parfaite, donc j'essaie de faire plus que parfait et c'est ce que j'ai fait pendant les quinze dernières années» , a-t-il indiqué. En 2015-2016, Ibrahimovic avait inscrit 50 buts en 51 matchs avec Paris, toutes compétitions confondues. L'ex-Parisien devra accélérer la cadence pour faire mieux. Un duel Zlatan-Messi en 2016 Avec ses 33 buts en 2016 sous les couleurs du PSG et ses 17 avec MU, soit un total de 50 réalisations, Ibrahimovic n'est toutefois qu'à une longueur de Lionel Messi (51 buts), actuel meilleur buteur sur l'année civile. Alors qu'il peut égaler, voire dépasser, le Barcelonais samedi face à Middlesbrough, le Suédois se montre élogieux à l'égard de l'Argentin. «Je pense que Messi est un cas à part. Je ne sais pas si nous verrons un autre joueur faire les mêmes choses que lui, parce qu'il a son style et je ne sais pas s'il est possible de devenir comme lui. J'ai eu la chance de le voir tous les jours. Comme je l'ai déjà dit, c'est comme jouer à la PlayStation : tu donnes la balle au mec et tu commences à dribbler tous les adversaires. C'est comme ça qu'est Messi» , a-t-il lâché. Et même s'il estime que La Pulga peut «réaliser les mêmes performances ailleurs» qu'au Barça, Zlatan ne manque pas l'occasion de s'envoyer quelques fleurs. «Je suis celui qui a conquis différents pays, il est celui qui est resté au même endroit et a été incroyable» , glisse-t-il. En plus de son efficacité, Ibrahimovic a aussi retrouvé son inspiration pour les punchlines. Ibrahimovic continue-t-il de vous impressionner à Manchester United ? Pensez-vous qu'il va égaler ou battre les 51 buts de Messi en 2016 ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





