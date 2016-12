Transfert : dans l'impasse à l'OM, Alessandrini a plusieurs portes de sortie

Confronté à un faible temps de jeu, l'ailier Romain Alessandrini ne semble pas faire partie des plans de l'Olympique de Marseille pour le futur. Cela tombe bien, l'ancien Rennais plaît notamment au Genoa et à l'AS Saint-Etienne, disposés à le relancer.

Pour Alessandrini, l'avenir ne semble plus s'écrire à l'OM.

Quel avenir pour Romain Alessandrini ? En rejoignant l'Olympique de Marseille à l'été 2014, l'ailier de 27 ans pensait accomplir son rêve d'enfant. Sauf qu'entre blessures et performances décevantes, l'ancien Rennais n'a jamais atteint le niveau espéré.

Cette année encore, le Phocéen a été gêné par une longue blessure à la voûte plantaire qui a repoussé son début de saison au mois d'octobre. Tombé très bas dans la hiérarchie, le Marseillais est barré sur les ailes par Florian Thauvin et Clinton N'Jie, voire par Bouna Sarr, auteur récemment d'entrées en jeu intéressantes.

Le Genoa et l'exemple Ocampos

Dans ces conditions et alors que des recrues d'envergure sont attendues au cours des prochains mois, l'avenir du joueur ne semble plus s'écrire sur la Canebière malgré un contrat courant jusqu'en juin 2018. Et cela tombe bien, malgré des dernières sorties compliquées, le Sudiste ne manque pas de prétendants.

Déjà courtisé par la Lazio Rome l'été dernier avant de faire les frais de la volte-face de l'entraineur Marcelo Bielsa, qui a renoncé à occuper le banc des Biancocelesti, l'ancien Clermontois conserve une belle cote en Serie A. Ce vendredi, La Gazzetta dello Sport indique que l'ailier plaît au Genoa. Alors que son ancien coéquipier Lucas Ocampos, prêté par l'OM, se dit heureux chez les Rossoblu, Alessandrini pourrait prendre cette piste au sérieux.

Alessandrini s'accroche à son rêve

Mais le joueur pourrait aussi choisir de rester en Ligue 1 puisque l'intérêt de l'AS Saint-Etienne était récemment évoqué dans le cadre d'un prêt. Dans un cas comme dans l'autre, le salaire confortable du Marseillais, estimé à 180 000 euros par mois, risque de poser problème. Rester à l'OM sans grandes perspectives mais avec des émoluments confortables, ou réaliser quelques concessions pour rebondir, le Phocéen va devoir faire un choix.

«Les prochains mois seront forcément décisifs. Il faut être bon sur le terrain et on a tous envie de faire partie de ce nouveau projet. On verra à la trêve en janvier, indiquait Alessandrini le mois dernier. Pour le moment, je suis là, je suis sous contrat. (…) S'il y a d'autres joueurs qui arrivent à mon poste, il y aura de la concurrence et je ferais tout pour jouer.» Pas sûr que les dirigeants olympiens l'entendent longtemps de cette oreille…

