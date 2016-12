Transfert : le FC Séville en passe de s'attaquer à un espoir de Ligue 1 !

Intéressé par le défenseur central de Nancy, Clément Lenglet, depuis plusieurs années, le FC Séville compterait passer à l'offensive dès cet hiver. De son côté, le club lorrain se serait déjà mis en quête d'un successeur au Bleuet.

Le FC Séville ne lâche pas Lenglet !

Adil Rami, Timothée Kolodziejczak, Mariano, Steven N'Zonzi, Samir Nasri, Wissam Ben Yedder, Kevin Gameiro… Ces dernières années, le FC Séville a fréquemment pioché dans le vivier des joueurs français ou de la Ligue 1 pour effectuer son recrutement. Et le club andalou ne compte pas déroger à son habitude cet hiver.

D'après le quotidien L'Equipe, l'actuel 3e de Liga serait prêt à passer à l'action en janvier pour le défenseur central de Nancy, Clément Lenglet (21 ans). Cela fait déjà plusieurs saisons que le club andalou et son directeur sportif, Monchi, suivent les progrès de l'international Espoirs français et tentent de faire plier le club lorrain. Cette fois sera-t-elle la bonne ? Le fait que le promu se soit tout à coup mis en quête d'un renfort en charnière centrale ces derniers jours peut le laisser penser.

Lenglet a déjà dit non à la Juve

Sportivement, la perte de Lenglet, auteur d'une première partie de saison intéressante, serait difficile à pallier pour l'ASNL dans la course au maintien. Rien n'indique cependant que le natif de Beauvais, régulièrement porteur du brassard de capitaine en l'absence de Youssouf Hadji, soit prêt à quitter son club formateur en cours d'année et après seulement une demi-saison de Ligue 1 dans les jambes. Sous contrat jusqu'en juin 2018 et réputé pour avoir la tête sur les épaules, le Bleuet a notamment dit non à la Juventus Turin en 2015 afin de poursuivre sa progression en douceur, en continuant à emmagasiner du temps de jeu.

Le remplaçant de Kolodziejczak ?

Or, à Séville, le trio Pareja-Mercado-Rami s'annonce difficile à déloger en cours de saison. En manque de temps de jeu face à cette concurrence, Kolodziejczak s'apprête d'ailleurs à quitter l'Andalousie pour rejoindre le Borussia Mönchengladbach. Et même si Monchi estime que ses qualités de relanceur se marieraient à merveille avec le jeu prôné par l'entraîneur Jorge Sampaoli, on voit mal Lenglet signer en faveur du club espagnol sans garantie sur son temps de jeu…

