Manchester United : après des débuts difficiles, Mourinho a enfin lancé son aventure

Critiqué en début de saison en raison des résultats mitigés de Manchester United, l'entraîneur José Mourinho fait taire ses détracteurs ces dernières semaines. Sur une série de 11 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, le club anglais a trouvé son rythme de croisière.

José Mourinho peut avoir le sourire en ce moment.

José Mourinho avait réclamé de la patience et le temps lui donne peu à peu raison. Après le début de saison mitigé de Manchester United, l'entraîneur portugais avait calmé le jeu en assurant que les résultats des siens allaient s'améliorer au fil de l'exercice. Et en cette fin d'année 2016, tout va bien pour l'équipe dirigée par le Special One.

Mourinho plus heureux que jamais à MU

Très critiqués en septembre et en octobre, les Red Devils ont lancé une série impressionnante depuis début novembre avec 11 matchs sans défaite toutes compétitions confondues (8 victoires et 3 nuls), afin de se qualifier pour les 16es de finale de la Ligue Europa et de remonter à la 6e place de la Premier League à seulement 6 points du podium. De quoi donner de l'assurance à Mourinho, déjà prêt à prolonger à MU.

«Les dirigeants savent que s'ils m'apportent un nouveau contrat, je le signerai car j'adore vivre ici. On m'a toujours fait sentir que trois ans, c'était un peu court et j'ai toujours pensé que je ferai plus ici», a récemment lancé le Lusitanien, sous contrat jusqu'en juin 2019, au micro de Sky Sports. Heureux, Mourinho a visiblement trouvé la clé avec son vestiaire.

Le Portugais a besoin d'un lien avec ses troupes

Meneur d'hommes, l'ancien coach du FC Porto et de l'Inter Milan a brillé dans sa carrière en parvenant à créer un véritable lien avec son groupe, afin de permettre à celui-ci de se surpasser. Et à l'image des propos tenus par le défenseur central Eric Bailly, le technicien de 53 ans a réussi à créer cette proximité avec son vestiaire.

«José Mourinho est un excellent manager, le meilleur du monde, c'est un plaisir de travailler et d'apprendre avec lui. J'espère que ça continuera comme ça. Je souhaite rester à Manchester United avec lui pendant longtemps encore», a lancé l'Ivoirien pour Sky Sports. Si rien ne dit que la méthode du Portugais perdurera du côté d'Old Trafford, Mourinho semble enfin avoir réussi à imposer son style dans ce club si particulier.

