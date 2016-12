Le TOP 10 des équipes les plus performantes d'Europe

A mi-parcours, l'heure est aux premiers bilans dans les championnats européens. Sur une série de 12 victoires de rang en Premier League, Chelsea traverse une période exceptionnelle, tout comme le Real Madrid, invaincu cette saison. Moins glorieux depuis le coup d'envoi de l'exercice, le Paris Saint-Germain reste néanmoins une des locomotives du Vieux Continent.

Rien n'arrête Diego Costa et Chelsea cette saison.

Hormis en Angleterre, où le football continue avec le traditionnel Boxing Day, les clubs européens prennent plusieurs jours de vacances pendant les fêtes de fin d'année. L'occasion également de faire un bilan après la première moitié de saison. Des premiers mois marqués par la domination écrasante de Chelsea, qui reste sur une série incroyable de 12 victoires consécutives en Premier League.

Chelsea au sommet de l'Europe, les cadors suivent le rythme

Emmenés par le génial Antonio Conte, les Blues ont complètement changé de visage par rapport à la saison passée. Alors que les Londoniens comptaient 38% de succès à la même période, ils en comptent aujourd'hui 81% ! La meilleure performance en Europe parmi les cinq grands championnats européens. Derrière le leader de Premier League viennent le Bayern Munich (76%), la Juventus Turin (75%) et le Real Madrid (73%), tous leaders de leurs ligues respectives.

Monaco double Paris, la surprise Leipzig

De retour sur le devant de la scène, Liverpool est 5e de ce classement et affiche le même taux de réussite que les Merengue (73%), tandis que le FC Barcelone (69%) a été moins brillant qu'à l'accoutumée. Premier représentant français, Monaco pointe au 7e rang avec un excellent ratio (67%) puisque le club princier est celui qui a joué le plus de rencontres (30) depuis le début de la saison sur les 98 formations en lice. Il distance le Paris Saint-Germain, 9e, qui recule de sept rangs, à égalité avec Arsenal et l'Atletico Madrid (63%). Promu en Bundesliga, le RB Leipzig, 8e, s'est faufilé entre les deux institutions de Ligue 1 avec un excellent bilan (67%).

Nice distance Lyon, l'OM revient en force

Si Leicester (31%) et le FC Valence (29%) ont déçu, Nice, leader du championnat de France, s'est invité dans les premières places (16e) avec un bilan plus qu'honorable (58%). L'Olympique Lyonnais (24e) a remporté la moitié de ses rencontres (50%) et voit l'Olympique de Marseille (36e) ainsi que Rennes (37e) quelques places plus bas avec le même ratio (43%). Lanterne rouge de l'élite, Lorient (20%) est loin d'être le bonnet d'âne puisque Pescara n'a remporté qu'une seule de ses 20 parties jusqu'ici (5%).

Voici le TOP 10 des équipes les plus performantes d'Europe :

