Arsenal : Giroud, la délivrance après l'explication avec Wenger

Titulaire lundi face à West Bromwich Albion, Olivier Giroud a offert la victoire à Arsenal (1-0). Une délivrance pour l'attaquant français qui s'était expliqué auparavant avec Arsène Wenger concernant son temps de jeu depuis le début de la saison.

Olivier Giroud a offert la victoire à Arsenal contre WBA.

A 30 ans, Olivier Giroud se sent en pleine forme. Et pourtant, l'attaquant français passe le plus clair de son temps sur le banc d'Arsenal cette saison. Avec seulement 3 titularisations pour 16 apparitions au total toutes compétitions confondues, l'international tricolore vit un exercice 2016-17 compliqué.

Alors quand Arsène Wenger l'a titularisé face à West Bromwich Albion hier lundi, Giroud se sentait un peu mieux. Beaucoup mieux même lorsqu'à la 86e minute de la rencontre, c'est lui qui offrait la victoire aux Gunners (1-0), son 6e but de la saison. Une véritable délivrance pour l'ancien Montpelliérain, qui avait eu une explication avec son entraîneur quelques jours plus tôt au sujet de son statut de remplaçant cette saison.

«On a eu une bonne discussion»

«Celui-là, il me fait tellement de bien ! C'est un bonheur, une délivrance, plein de sentiments se mélangent. La période est difficile pour moi, alors c'est un grand jour, mais c'est un tournant pour l'équipe, aussi, confie l'international tricolore à L'Equipe. L'émotion était forte, oui. C'était plus qu'un but. Parce que l'équipe en avait besoin, et parce que, sur un plan personnel, tout ce qui s'est passé m'a fait exploser.»

«Je n'ai aucune rancune, aucune rancoeur, poursuit Giroud. Il faut être patient, exigeant avec soi-même. J'ai parlé avec le coach, on a eu une bonne discussion, et il m'a expliqué pourquoi je ne jouais pas. C'est entre lui et moi. Mais le foot est un éternel recommencement. Et tant que l'équipe va bien, je suis heureux. Cela fait cinq ans que je suis là, j'ai une longue histoire avec le club.» Et elle pourrait durer encore puisqu'une prolongation de contrat jusqu'en 2020 est dans les tuyaux.

